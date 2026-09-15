Contenu local et sous-traitance pétrolière : Dr Zacharie Bikita ausculte la création de valeur au Gabon

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Comment faire en sorte que l’exploitation du pétrole et du gaz génère davantage d’activité pour les entreprises gabonaises, d’emplois qualifiés et de transfert de compétences ? C’est l’une des problématiques centrales de la recherche doctorale menée par Zacharie Bikita dans le cadre de son Executive Doctorate in Business Administration (EDBA) en Sciences de Gestion, récemment soutenu à Paris. Intitulés « Analyse de l’impact du contenu local sur le développement de la sous-traitance dans le secteur pétrolier et gazier au Gabon », ses travaux interrogent la capacité du dispositif de contenu local à devenir un véritable instrument de création de valeur nationale.

Dans une économie où l’industrie pétrolière demeure un secteur stratégique, la question n’est plus seulement de savoir combien d’hydrocarbures sont produits, mais quelle part de l’activité générée irrigue effectivement le tissu économique national. C’est sous cet angle que Zacharie Bikita analyse les relations entre opérateurs pétroliers, sous-traitants, entreprises gabonaises, institutions publiques et acteurs du financement. Son travail cherche notamment à identifier les conditions permettant à la sous-traitance de dépasser la simple attribution de marchés pour devenir un mécanisme durable de développement entrepreneurial, de transfert de savoir-faire et d’intégration des entreprises nationales dans la chaîne de valeur pétrolière.

Du contenu local réglementaire à la valeur économique

La recherche intervient dans un environnement juridique profondément structuré ces dernières années. Zacharie Bikita s’appuie notamment sur la loi n°002/2019 portant Code des hydrocarbures, le décret n°00232/PR/MPGM du 9 septembre 2021 relatif au contenu local ainsi que la loi n°024/2021 portant ratification de l’ordonnance n°003/PR/2021 réglementant la sous-traitance en République gabonaise. Des instruments qui consacrent l’ambition de renforcer la participation nationale aux activités économiques générées par les industries extractives.

Mais l’existence de textes ne suffit pas à garantir mécaniquement la création de valeur. « À travers cette recherche, il ne s’agit pas uniquement d’étudier les relations contractuelles entre les opérateurs pétroliers et leurs prestataires. L’ambition est plus large : comprendre dans quelles conditions la sous-traitance peut devenir un véritable levier de développement économique, de montée en compétences des entreprises nationales et de création de valeur durable pour le Gabon », explique Zacharie Bikita. La question devient alors celle de l’effectivité : contrats obtenus par les entreprises nationales, emplois qualifiés créés, compétences transférées et capacité des prestataires gabonais à accéder progressivement aux segments à plus forte valeur ajoutée.

Une étude au plus près de l’écosystème pétrolier

Pour conduire son analyse, Zacharie Bikita revendique une démarche empirique associant les différentes composantes de l’écosystème. Opérateurs pétroliers, sous-traitants, entreprises autochtones, administrations publiques, banques, organisations professionnelles, société civile et experts du secteur ont été intégrés à l’étude. Les travaux mobilisent également des rapports de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), des données officielles ainsi qu’une étude de cas consacrée à une entreprise locale de sous-traitance.

Sur le plan scientifique, plusieurs cadres théoriques ont été croisés, notamment l’approche fondée sur les ressources et les compétences, la théorie des coûts de transaction, la théorie institutionnelle, la théorie des parties prenantes et les travaux relatifs aux chaînes de valeur dans les industries extractives. « L’approche de triangulation adoptée a permis d’avoir une vision intégrée de la mise en œuvre du contenu local vue par les différentes parties prenantes », souligne Zacharie Bikita, qui présente ses travaux comme la première étude consacrée spécifiquement à l’impact du contenu local sur la sous-traitance dans la partie upstream du secteur pétrolier gabonais.

Transformer la sous-traitance en capacités nationales

L’un des enjeux sous-jacents est celui de la capacité réelle des entreprises gabonaises à répondre aux exigences techniques et financières de l’industrie. La préférence accordée aux acteurs nationaux ne peut produire des effets durables que si elle s’accompagne d’un accès au financement, d’investissements dans les équipements, de certifications, de formation et d’un transfert progressif de compétences. À défaut, le contenu local risque de rester concentré sur les prestations les moins complexes sans permettre l’émergence d’entreprises capables de remonter la chaîne de valeur.

Zacharie Bikita inscrit ainsi son travail dans une perspective directement opérationnelle. « Cette démarche scientifique poursuit une ambition claire : contribuer au débat sur les conditions permettant de renforcer la participation des entreprises nationales aux activités pétrolières, tout en alimentant la réflexion sur les politiques publiques, les stratégies des entreprises et les mécanismes d’accompagnement du tissu économique local », explique-t-il. Après la soutenance, l’enjeu sera désormais celui du partage et de la mise en discussion des résultats auprès des communautés académique, institutionnelle et professionnelle. Pour le Gabon, l’efficacité du contenu local se jugera finalement à un indicateur essentiel : la quantité de valeur, de compétences et de capacités entrepreneuriales que l’exploitation de ses hydrocarbures permet effectivement d’ancrer durablement dans l’économie nationale.