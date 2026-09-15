Rentrée scolaire : engouement au Lycée Nelson Mandela

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Une semaine après la rentrée des classes annoncée le 7 septembre dernier, les établissements primaires et secondaires du Gabon connaissent davantage d’engouement. Après un démarrage timide, les activités reprennent progressivement. C’est le constat fait par Gabon Média le 14 septembre 2026 au lycée d’application Nelson Mandela.

Dans cet établissement, le corps administratif est à son poste. La police scolaire est également présente dès l’entrée pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. « Nous avons bel et bien repris les activités au sein de notre établissement. Les collègues sont là et les élèves arrivent progressivement. Comme vous le savez, dans toutes choses, il y a un début et les débuts sont toujours timides », a déclaré Girel Mahoundji, professeur d’allemand.

Reprise des cours et nouveaux objectifs pour les élèves

Chez les élèves, les premiers cours ont déjà débuté. Akeng Engone Joelle Clemencia, élève en Tle A1, évoque une première journée marquée par plusieurs enseignements. « Aujourd’hui, c’est ma première journée de cours depuis le début de la reprise. Nous avons commencé à 7h30 avec respectivement les cours de philosophie, français, anglais et mathématiques. Tout s’est bien passé », a-t-elle déclaré.

Cette nouvelle année scolaire est également l’occasion pour les apprenants de se fixer des objectifs. « Pour cette année, je compte tout d’abord réussir mes trois trimestres avec une moyenne générale de 12. Ensuite, obtenir mon baccalauréat avec une moyenne de 13 », a confié Tsonga Deasy Espoire, élève en Tle D.

La réussite des élèves au cœur des attentes des enseignants

Pour les enseignants, l’objectif reste avant tout de voir les élèves progresser et obtenir de bons résultats. « Tout ce qu’on souhaite et désire, c’est la réussite de nos élèves. En faisant ce métier, notre première attente est de voir les élèves que nous encadrons être excellents dans les différentes matières que nous leur dispensons », a confié l’enseignant.

Avec les cours désormais engagés, l’établissement retrouve progressivement son rythme. Élèves et enseignants sont ainsi appelés à poursuivre leurs efforts, alors que les premières évaluations devraient bientôt intervenir. Pour les retardataires, le moment est venu de rejoindre les salles de classe.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire