Gabon : insalubrité, Hermann Immongault donne trois mois aux maires pour transformer le visage du Grand Libreville

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Le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a fixé un délai de trois mois aux maires de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum pour obtenir des résultats visibles dans la lutte contre l’insalubrité. Recevant les exécutifs municipaux mardi 15 septembre 2026, à l’occasion de la présentation d’un plan d’action intercommunal pour le Grand Libreville, le coordonnateur de l’action gouvernementale a réclamé davantage de présence sur le terrain, le déploiement des brigades municipales et l’application effective des sanctions. L’échéance est fixée à janvier 2027.

La problématique n’est pourtant pas nouvelle. Accumulation des déchets, dépôts sauvages et comportements inciviques alimentent régulièrement les opérations d’assainissement dans l’agglomération. Cette fois, l’exécutif entend inscrire son action dans un calendrier resserré et conformément aux orientations du Plan national de croissance et de développement (PNCD). Face aux maires, Hermann Immongault a surtout insisté sur le passage des annonces à l’exécution.

« Les résultats doivent être visibles en trois mois »

« Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », a lancé le vice-président du Gouvernement, avant de reconnaître que le Grand Libreville n’en était « pas à [sa] première action de lutte contre l’insalubrité ». Une répétition des opérations qui pose précisément la question de leur efficacité dans la durée.

Pour Hermann Immongault, le délai est désormais non négociable : « Les résultats doivent être visibles en trois mois ». Il estime que les actions engagées sous la Ve République doivent porter « le sceau de la nouveauté, de l’initiative, du courage ». Une exigence qui place directement les municipalités devant leurs responsabilités opérationnelles.

Des maires sommés de quitter les bureaux

Le ton s’est également durci sur la présence des élus locaux sur le terrain. « Les maires doivent être sur le terrain, pas dans les bureaux. Où est votre personnel dans les rues ? Où sont ces brigades ? Vous attendez quoi pour les déployer ? », a interrogé Hermann Immongault.

Le vice-président du Gouvernement demande parallèlement une application plus systématique des sanctions contre les comportements inciviques et les opérateurs économiques contrevenants. « Lorsqu’on aura une masse critique de personnes sanctionnées, d’opérateurs économiques sanctionnés, les gens comprendront », a-t-il estimé. Le plan devrait ainsi combiner collecte des déchets, surveillance municipale, responsabilisation des acteurs et répression des infractions.

Janvier 2027 comme premier test

L’objectif politique et opérationnel a été résumé en une phrase : « Janvier 2027, Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum doivent avoir un visage différent ». Les quatre municipalités disposent donc de quelques mois pour transformer les orientations gouvernementales en améliorations perceptibles du cadre de vie.

Reste que la réussite de cette nouvelle offensive dépendra aussi de paramètres très concrets : moyens humains et matériels des communes, régularité de la collecte, coordination intercommunale, traitement des déchets et continuité des opérations après les trois mois annoncés. Car après plusieurs campagnes contre l’insalubrité, le véritable indicateur de réussite ne sera pas seulement de nettoyer le Grand Libreville, mais de parvenir durablement à le maintenir propre.