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Gabon : le Centre Diagnostic de Libreville s’allie à l’Hôpital Américain de Paris

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 18h18min
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Centre Diagnostic de Libreville © D.R.
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Le Centre Diagnostic de Libreville renforce son offre médicale grâce à un partenariat stratégique conclu avec l’Hôpital Américain de Paris dans le cadre du programme Medical Talent. Cette collaboration permettra l’organisation de missions médicales spécialisées au Gabon afin d’offrir aux patients un accès local à une expertise internationale et à des soins répondant aux standards médicaux les plus élevés.

Dans un contexte où de nombreux patients gabonais sont encore contraints de se rendre à l’étranger pour bénéficier de certaines prises en charge spécialisées, les établissements de santé privés multiplient les initiatives pour renforcer localement l’accès à des soins de haut niveau. C’est dans cette dynamique que le Centre Diagnostic de Libreville a annoncé un partenariat stratégique avec l’Hôpital Américain de Paris, l’un des établissements de référence en France dans plusieurs spécialités médicales.

Une première mission consacrée aux pathologies de la prostate

À travers le programme « Medical Talent », cette collaboration prévoit l’organisation régulière de missions médicales ponctuelles à Libreville avec la participation de médecins spécialistes internationaux. L’objectif affiché est de permettre aux patients gabonais d’accéder localement à des consultations spécialisées, des avis médicaux de haut niveau ainsi qu’à des interventions réalisées selon les standards internationaux.

La première mission médicale issue de ce partenariat se déroulera du 1er au 3 juin 2026 et portera sur les pathologies de la prostate, dont le cancer figure aujourd’hui parmi les principales causes de mortalité masculine. À cette occasion, les consultations et prises en charge seront assurées par le Professeur Aurél Messas, spécialiste reconnu en urologie, dans un environnement médical équipé d’un plateau technique de dernière génération.

Le Centre Diagnostic de Libreville indique que cette initiative permettra notamment aux patients de bénéficier de consultations spécialisées, d’analyses approfondies des examens médicaux, notamment du PSA, ainsi que d’orientations thérapeutiques personnalisées adaptées à chaque situation clinique.

Dans plusieurs pays africains, les cancers masculins liés à la prostate connaissent une progression préoccupante, souvent aggravée par les difficultés d’accès au dépistage précoce et aux soins spécialisés. Cette mission médicale vise ainsi à améliorer localement l’accès à une expertise avancée dans ce domaine.

Vers une médecine d’excellence accessible au Gabon

À travers ce partenariat avec l’Hôpital Américain de Paris, le Centre Diagnostic de Libreville entend renforcer son positionnement autour d’une offre de santé premium articulée autour de l’expertise, de la technologie et de la qualité de prise en charge.

L’établissement affirme vouloir développer une médecine davantage centrée sur les besoins du patient tout en limitant les évacuations sanitaires coûteuses vers l’étranger. Dans un contexte où les enjeux liés à la modernisation du système de santé gabonais restent importants, ce type de coopération internationale traduit également la montée en puissance du secteur médical privé dans l’amélioration de l’offre de soins spécialisée au Gabon.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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