Gabon : OCT désormais lié à ITO, ESM et CPSG pour l’employabilité des jeunes !

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L’avenir de la jeunesse gabonaise se joue désormais à la lisière des amphis et des quais de déchargement. C’est en tout cas l’orientation prise par l’entreprise citoyenne Owendo Container Terminal (OCT) qui, dans le cadre du déploiement de sa stratégie de responsabilité sociétale (RSE), a scellé des partenariats avec l’Institut de Technologies d’Owendo (ITO), le Collège de Paris Supérieur Gabon et l’École Supérieure de la Mer (ESM).

Ce sont au total trois fleurons de l’enseignement supérieur national qui ont fait confiance à Owendo Container Terminal pour l’insertion professionnelle de leurs étudiants. Cette initiative, structurée autour de conventions annuelles renouvelables, vise à briser le plafond de verre séparant encore trop souvent le monde académique de la réalité du terrain. Pour OCT, l’enjeu est de créer un vivier de talents hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences techniques des métiers de la logistique, de la gestion et du transport portuaire.

OCT en premier plan dans la lutte contre le chômage !

Satisfaite de la portée de ces conventions qui misent sur l’avenir du Gabon, la Directrice générale d’OCT a annoncé la vision de l’entreprise qu’elle administre. « En s’engageant dans ces partenariats, OCT affirme sa volonté de construire des passerelles durables entre l’enseignement et l’entreprise, tout en contribuant à la formation d’une relève adaptée aux enjeux actuels et futurs du pays », a souligné Sandrine Wamy.

Concrètement, ce rapprochement se traduira par une immersion accrue des étudiants au cœur de l’activité industrielle. Stages académiques, programmes d’orientation personnalisés et partage d’expertise directe par des professionnels du secteur permettront de transformer les savoirs théoriques en compétences opérationnelles. Plus qu’un simple accompagnement, il s’agit donc d’une véritable ingénierie de l’employabilité.

Au-delà de la performance logistique, OCT se positionne ainsi comme un moteur du développement humain. Il va sans dire que l’investissement dans la formation de proximité est un outil clé pour l’entreprise qui ne se contente pas de recruter. La productivité passera assurément par la montée en puissance de la compétitivité nationale.