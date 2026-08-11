Gabon : l’audit des vacations dans l’Enseignement supérieur dévoile un écart de plus d’un milliard de FCFA

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Diligenté à la demande expresse du Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, l’audit des vacations des enseignants du supérieur vient d’imposer sa vérité comptable. Et les chiffres sont sans appel : sur les exercices académiques 2023-2024 et 2024-2025, un écart injustifié supérieur à un milliard de francs CFA sépare la dette initialement réclamée par les établissements de la réalité des dépenses vérifiables.

Portée par la Direction de l’audit et du contrôle interne du ministère des Finances, cette opération d’assainissement a passé au crible douze structures publiques à travers le pays, des facultés universitaires aux grandes écoles, en passant par les instituts de recherche.

Le bilan s’avère édifiant. Alors que la facture globale soumise à l’État atteignait un sommet de 3,488 milliards de FCFA, les réviseurs n’ont pu valider l’ensemble des réclamations. Après vérification minutieuse, le verdict tombe : un écart béant de 1 060 193 019 FCFA est jugé sans fondement légitime.

Anomalies en série et heures de cours fantômes

L’analyse minutieuse des livres de comptes dévoile un catalogue de légèretés managériales et de dysfonctionnements chroniques. Entre heures déclarées sans base matérielle, dépassements systématiques des plafonds réglementaires et absence flagrante de pièces justificatives, les anomalies foisonnent.

Pire encore, les contrôleurs ont débusqué des doublons explicites, l’insertion de charges totalement étrangères au périmètre des vacations, ainsi que des prélèvements fiscaux perçus mais jamais régularisés auprès du Trésor public. Un tableau sombre qui illustre la vulnérabilité d’un système jusqu’alors peu contrôlé.

Vers un assainissement durable des finances publiques

Ce mardi 11 août, le ministre de l’Enseignement supérieur, le Professeur Charles Edgard Mombo, a été reçu par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, pour arrêter la feuille de route post-audit. L’objectif affiché par les autorités va bien au-delà de la simple remise en ordre comptable : il s’agit de restructurer durablement un secteur historiquement miné par les tensions sociales.

Pour juguler ces dérives, l’exécutif préconise une révision profonde du cadre juridique, notamment du décret de mars 2023 régissant les obligations de service et le paiement des heures supplémentaires. Cette réforme s’accompagnera d’une fiabilisation rigoureuse du fichier des enseignants vacataires et d’une harmonisation stricte des états de paiement.

Si le Gouvernement privilégie une approche préventive pour rationaliser les dépenses de l’État, la fermeté demeure de mise. Hermann Immongault a clairement signifié que la justice sera immédiatement saisie en cas de malversations avérées. Un signal fort adressé à l’ensemble de la chaîne de commandement universitaire.