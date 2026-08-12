Gabon : Oligui Nguema inspecte les chantiers de CITP et renouvelle sa confiance à l’entreprise

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite de plusieurs chantiers et infrastructures réalisés par CITP, entreprise dirigée par Seydou Kane. Du Grand Libreville à plusieurs projets déployés à l’intérieur du pays, le chef de l’État a voulu apprécier l’évolution des travaux engagés dans le cadre de la modernisation des infrastructures. Au terme de cette séquence, il a demandé à l’entreprise de poursuivre la réalisation de nouvelles routes et infrastructures au bénéfice des populations.

Routes, aménagements urbains et infrastructures de proximité étaient au centre de cette visite présidentielle. Accompagné notamment de Seydou Kane, patron de CITP, de la direction générale et des équipes techniques de l’entreprise, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu sur plusieurs sites afin d’apprécier directement l’état des réalisations.

Dans le Grand Libreville, la tournée a notamment concerné Petit-Paris, le Gouvernorat, La Campagne, Nkembo, Atong-Abè, Cocotiers, le Foyer de Charité, Akébé, Belle-Vue 1, Sherko, Show-Show, la Mosquée de la Paix et Entraco. Autant de secteurs où la question de la voirie demeure étroitement liée à la mobilité quotidienne et aux conditions de vie des populations.

CITP confortée dans la poursuite des travaux

Au-delà de l’inspection des ouvrages, cette séquence aura surtout été marquée par la confiance renouvelée du président de la République à CITP. Selon les informations communiquées par l’entreprise, le chef de l’État lui a demandé de « poursuivre son engagement dans la réalisation de nouvelles routes et de nouvelles infrastructures au bénéfice des populations ».

Une instruction qui conforte CITP dans le dispositif opérationnel mis en place pour accompagner les ambitions infrastructurelles portées par les autorités de la Ve République. Sous la direction de Seydou Kane, l’entreprise intervient aujourd’hui sur plusieurs chantiers, aussi bien dans le Grand Libreville qu’à l’intérieur du pays. Cette confiance présidentielle place toutefois l’entreprise devant une obligation de résultats. Car au-delà de la multiplication des chantiers, l’enjeu réside désormais dans leur achèvement, la qualité des ouvrages livrés, leur durabilité et le respect des délais annoncés.

Des infrastructures attendues au quotidien

Pour les populations, l’impact de ces investissements doit avant tout se mesurer à l’amélioration concrète de leur quotidien. Dans plusieurs quartiers de Libreville et de sa périphérie, la dégradation des voies, les difficultés d’accès et les problèmes d’assainissement constituent encore des préoccupations récurrentes. La visite de Brice Clotaire Oligui Nguema apparaît ainsi comme une volonté de maintenir une pression sur l’exécution des projets et de vérifier sur le terrain leur matérialisation. Une démarche qui devra également permettre d’identifier les éventuels retards et difficultés techniques rencontrés.

En renouvelant sa confiance à CITP, le chef de l’État donne à Seydou Kane et à ses équipes une responsabilité supplémentaire dans la matérialisation de la politique infrastructurelle engagée depuis plusieurs mois. Reste désormais à transformer cette confiance en résultats visibles et durables. Car si l’ouverture de nouveaux chantiers témoigne d’une volonté d’accélération, leur véritable succès se mesurera à leur livraison effective et à leur capacité à améliorer durablement la mobilité et le cadre de vie des Gabonais.