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Gabon : Mbigou célèbre dans la ferveur les 66 ans de l’Indépendance

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 19 août 2026 à 10h16min
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Célébration de la fête de l'indépendance à Mbigou © D.R.
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La commune de Mbigou, chef-lieu du département de la Boumi-Louetsi, dans la province de la Ngounié, a célébré, ce lundi 17 août 2026, le 66e anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale. Parade militaire, défilé civil et mobilisation des forces vives locales ont rythmé cette journée de commémoration, marquée par la présence des autorités administratives et locales ainsi que de plusieurs associations, dont la plateforme Mbigou Notre Héritage.

À l’instar des autres localités du pays, Mbigou n’est pas restée en marge des festivités du 17-Août. Soixante-six ans après la proclamation de l’Indépendance du Gabon, les populations de cette partie de la Ngounié se sont retrouvées autour des symboles de la République pour célébrer une date qui demeure l’un des principaux rendez-vous du calendrier national.

La cérémonie organisée sur la place des fêtes, communément appelée « place de l’Indépendance », a notamment été ponctuée par la traditionnelle parade militaire et le défilé civil. Plusieurs administrations, associations et groupes constitués ont répondu présents, donnant à la célébration une dimension à la fois institutionnelle et populaire.

Une mobilisation des forces vives de Mbigou

Au-delà du cérémonial officiel, cette célébration a constitué un moment de rassemblement pour les différentes composantes de la communauté locale. Malgré quelques manquements relevés dans l’organisation, la mobilisation des participants aura permis de maintenir l’esprit de communion attendu autour de cette fête nationale.

Parmi les organisations présentes figurait la Plateforme Mbigou Notre Héritage, dont les membres ont pris part au défilé et aux différentes séquences organisées sur le terrain. Une présence qui traduit également la volonté des acteurs associatifs locaux de participer aux manifestations contribuant à la cohésion et à la vie de la commune. Sous le regard des autorités administratives et locales du département, les participants ont ainsi communié autour des couleurs nationales et des valeurs attachées à l’Indépendance : souveraineté, unité nationale et attachement à la République.

Le 17-Août, au-delà de Libreville

La célébration de Mbigou rappelle également que la fête de l’Indépendance ne saurait se résumer aux grandes cérémonies organisées dans la capitale. Dans les communes, départements et villages de l’intérieur du pays, le 17-Août demeure un moment privilégié de rassemblement des populations autour de l’histoire nationale.

À Mbigou, cette 66e édition aura donc été vécue dans une atmosphère de joie et de fierté nationale. Au-delà des imperfections organisationnelles relevées, l’essentiel aura été préservé : réunir les populations, les administrations et le tissu associatif autour d’un même symbole, celui d’un Gabon indépendant depuis le 17 août 1960 et dont chaque territoire participe à la construction.

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Casimir Mapiya

« Le journaliste est un interprète de la curiosité publique.» Bernard Pivot Bernard Pivot

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