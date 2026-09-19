Gabon : Oligui Nguema prolonge d’une semaine son séjour dans l’Ogooué-Maritime

Ecouter l'article

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la prolongation d’une semaine de son séjour dans la province de l’Ogooué-Maritime. Une décision rendue publique à l’issue du Conseil des ministres tenu le 18 septembre 2026 à Port-Gentil, dans un contexte marqué par l’annonce d’une série de mesures économiques et de projets destinés à accompagner la relance de la province.

Cette prolongation intervient alors que le chef de l’État a placé la situation économique et sociale de l’Ogooué-Maritime au centre de son déplacement. Chômage persistant, notamment chez les jeunes, réduction ou cessation des activités de certaines entreprises, recul de l’attractivité de Port-Gentil, insuffisance de l’entretien urbain et difficultés affectant l’investissement figurent parmi les problématiques évoquées lors du Conseil des ministres.

Une semaine supplémentaire consacrée à la province

En choisissant de prolonger sa présence d’une semaine, Brice Clotaire Oligui Nguema inscrit son déplacement dans une temporalité plus longue qu’une simple séquence institutionnelle. Le communiqué du Conseil des ministres indique également que les membres du gouvernement ont été appelés à travailler avec les services déconcentrés afin d’accélérer la mise en œuvre des orientations arrêtées.

Cette présence prolongée intervient surtout après plusieurs annonces structurantes pour la province. Parmi elles figurent le renforcement des capacités électriques, avec 50 MW supplémentaires attendus dans les prochains mois et un objectif de 150 MW additionnels à l’horizon 2032, ainsi que des investissements dans les infrastructures routières, l’eau, la santé, les marchés et les équipements publics.

De nombreuses annonces à traduire sur le terrain

Le séjour présidentiel intervient également alors que l’Ogooué-Maritime doit accueillir la Fête de la Libération en 2028. Cette échéance a été présentée comme un accélérateur de développement, avec un effort financier projeté à 30 milliards de FCFA provenant notamment de l’État et de mécanismes mobilisant Perenco et TotalEnergies.

Le chef de l’État a demandé que les projets retenus disposent d’un financement sécurisé, d’un calendrier précis, d’un responsable clairement identifié et d’indicateurs de résultats. La semaine supplémentaire passée dans l’Ogooué-Maritime place ainsi l’accent sur le suivi des orientations annoncées. Au-delà de la durée inhabituelle du séjour, l’enjeu sera désormais de mesurer la traduction concrète, sur le terrain, des engagements pris à Port-Gentil