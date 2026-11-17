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Du 17 au 21 novembre 2026, le Gabon célèbre la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat autour d’un thème qui résume, à lui seul, les ambitions économiques de notre pays : « Entreprendre au Gabon, produire au Gabon, réussir au Gabon ». Une formule séduisante, mais qui soulève une contradiction fondamentale. Comment encourager les Gabonais à créer des entreprises lorsque les institutions censées les accompagner peuvent aussi devenir les principaux obstacles à leur développement ? Pour Harold Leckat Igassela, directeur de publication de Gabon Media Time et auteur de l’essai Entreprendre au Gabon : sous la brimade institutionnelle, cette célébration doit être l’occasion d’interroger la responsabilité de l’État dans les difficultés que rencontrent les entrepreneurs nationaux.

Il est des célébrations qui, à force de se répéter, finissent par mettre en lumière les contradictions de ceux qui les organisent. La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, célébrée cette année au Gabon sous le thème « Entreprendre au Gabon, produire au Gabon, réussir au Gabon », pourrait appartenir à cette catégorie. Pendant plusieurs jours, les discours se succéderont, les panels réuniront experts et décideurs, les témoignages inspirants seront applaudis et les autorités réaffirmeront leur volonté de faire de l’initiative privée un moteur de croissance. Mais une fois les projecteurs éteints, que restera-t-il de ces engagements pour l’entrepreneur confronté à une facture impayée, à une administration silencieuse ou à un contrat dont les obligations ne sont pas respectées ?

L’entrepreneuriat ne se développe pas à coups de slogans

La question mérite d’être posée avec une certaine gravité, tant elle touche à l’une des contradictions les plus persistantes de notre modèle économique. Depuis des années, nous expliquons à notre jeunesse que l’avenir ne peut plus reposer exclusivement sur l’emploi public et qu’elle doit apprendre à créer ses propres opportunités. Cette orientation est économiquement compréhensible. Mais nous oublions trop souvent qu’entreprendre ne consiste pas simplement à immatriculer une société, à ouvrir un compte bancaire ou à disposer d’une idée prometteuse. Entreprendre, c’est engager son patrimoine, assumer des risques, contracter des obligations, supporter des charges et parfois mettre en jeu l’équilibre de toute une famille. Peut-on raisonnablement demander aux Gabonais de prendre davantage de risques lorsque les institutions publiques ne leur offrent pas toujours la sécurité nécessaire pour les assumer ?

Il faut reconnaître aux pouvoirs publics le mérite de vouloir promouvoir l’entrepreneuriat et de sensibiliser les jeunes aux possibilités offertes par l’initiative privée. Les formations, les rencontres professionnelles, les mécanismes d’accompagnement et les espaces de mise en relation ont leur utilité. Mais aucune de ces initiatives ne saurait remplacer l’essentiel : un environnement économique dans lequel les règles sont prévisibles, les engagements respectés et les droits effectivement protégés. Une politique entrepreneuriale ne se juge pas seulement à la qualité de ses intentions. Elle s’apprécie surtout à travers les conditions concrètes dans lesquelles les entreprises peuvent exercer leurs activités.

Car enfin, à quoi sert d’apprendre à un entrepreneur à établir un business plan si celui-ci doit ensuite consacrer des mois à obtenir le paiement d’une prestation régulièrement exécutée ? À quoi bon lui enseigner les principes de gestion de trésorerie lorsque des retards de règlement peuvent compromettre ses salaires, ses charges sociales et ses engagements bancaires ? Pourquoi multiplier les appels à l’investissement si l’incertitude administrative demeure capable de décourager les initiatives les plus sérieuses ? Le problème du Gabon n’est pas seulement de susciter des vocations entrepreneuriales. Il est aussi de créer les conditions permettant à ces vocations de survivre.

La brimade institutionnelle, cette réalité que les discours évitent

Cette contradiction, je ne l’aborde pas uniquement en ma qualité de directeur de publication de Gabon Media Time. Je l’aborde également comme entrepreneur, mais surtout comme auteur de Entreprendre au Gabon : sous la brimade institutionnelle, un essai autobiographique dans lequel j’ai choisi de raconter ce que signifie réellement entreprendre dans un environnement où les obstacles ne viennent pas toujours du marché, de la concurrence ou des difficultés de gestion. Ils peuvent aussi provenir des institutions avec lesquelles une entreprise est appelée à travailler. Mon expérience m’a conduit à une conviction : l’entrepreneur gabonais ne souffre pas uniquement d’un déficit de financement. Il souffre également, dans certaines situations, d’un déficit de sécurité institutionnelle.

Dans cet ouvrage, je décris notamment les conséquences que peuvent produire des engagements contractuels non honorés, des prestations demeurées impayées, des procédures administratives prolongées ou l’absence de réponses à des sollicitations pourtant légitimes. Ces difficultés ne constituent pas de simples désagréments administratifs. Elles ont un coût économique, humain et social. Derrière une facture qui n’est pas réglée, il peut y avoir des salariés dont la rémunération devient incertaine, des fournisseurs qui attendent leur paiement, des investissements reportés et des emplois menacés. La brimade institutionnelle ne se manifeste pas toujours par une décision spectaculaire. Elle peut prendre la forme d’une succession de silences, de retards et d’engagements oubliés qui épuisent progressivement une entreprise.

Quand l’État devient une source d’incertitude économique

Il existe une contradiction difficilement défendable lorsqu’une administration exige d’une entreprise qu’elle respecte scrupuleusement ses obligations fiscales, sociales et réglementaires, tout en tardant elle-même à honorer certains de ses engagements contractuels. L’entrepreneur doit payer ses salariés à date, déclarer ses impôts, s’acquitter de ses cotisations et répondre aux exigences de ses partenaires financiers. Ces obligations sont normales et nécessaires au fonctionnement de l’économie. Mais elles supposent une réciprocité minimale. Lorsqu’une entreprise exécute une prestation pour une institution publique, elle doit pouvoir compter sur des procédures de validation transparentes et des délais de règlement raisonnables.

Le déséquilibre devient particulièrement préoccupant pour les petites et moyennes entreprises, dont les capacités financières ne permettent pas toujours d’absorber plusieurs mois d’incertitude. Une grande entreprise peut parfois mobiliser des réserves, négocier des facilités bancaires ou diversifier ses marchés. Une PME, elle, peut voir son activité compromise par une seule créance importante demeurée impayée. Et lorsque les recours apparaissent longs, coûteux ou difficiles à mobiliser, l’entrepreneur se retrouve devant un choix impossible : poursuivre ses démarches au risque d’épuiser ses ressources ou renoncer à une partie de ses droits pour préserver ce qui reste de son activité. Comment parler de souveraineté économique lorsque ceux qui doivent la construire peuvent se retrouver aussi vulnérables face à leurs propres institutions ?

La responsabilité de l’État ne saurait être à sens unique

Il serait toutefois intellectuellement malhonnête d’attribuer toutes les difficultés entrepreneuriales à l’État. Certaines entreprises échouent en raison d’une mauvaise gestion, d’une insuffisance de capitaux, d’un positionnement commercial inadapté ou d’un défaut de maîtrise de leurs charges. L’entrepreneur doit répondre de ses décisions, respecter ses obligations et accepter les exigences de la concurrence. Mais cette responsabilité individuelle ne doit pas devenir un argument commode permettant d’éluder les défaillances institutionnelles. On ne peut exiger de la rigueur des opérateurs économiques tout en considérant comme secondaires les retards, les incohérences ou les manquements qui peuvent leur être opposés par l’administration.

C’est précisément pour cette raison que la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat devrait ouvrir un débat beaucoup plus exigeant que celui des seules opportunités de création d’entreprises. Combien de PME attendent aujourd’hui le règlement de prestations exécutées pour des organismes publics ? Quels sont les délais réels de traitement de leurs dossiers ? Quelles garanties disposent-elles lorsqu’un engagement contractuel n’est pas honoré ? Quels mécanismes permettent de prévenir les abus et d’assurer une résolution rapide des différends ? Ces interrogations méritent des réponses documentées. Car la crédibilité d’une politique économique ne repose pas sur le nombre de promesses formulées, mais sur la capacité des institutions à rendre des comptes sur leurs propres engagements.

Le président Oligui Nguema face à une exigence de cohérence

Lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a instruit le gouvernement de s’engager davantage en faveur de l’entrepreneuriat, rappelant que l’État ne pouvait plus demeurer la variable d’ajustement du marché du travail. Cette orientation traduit une réalité économique : l’administration publique ne peut absorber indéfiniment les aspirations professionnelles de toute une génération. Le développement du secteur privé constitue donc un enjeu central pour la création d’emplois, la diversification de l’économie et l’émergence d’une véritable capacité nationale de production.

Mais cette ambition impose une responsabilité particulière à l’exécutif. Si l’État entend faire de l’entrepreneur un acteur majeur de l’emploi, il doit également garantir les conditions de sa stabilité. Cela suppose d’agir sur l’accès au financement, la commande publique, les délais de paiement, la sécurité juridique et la simplification des procédures administratives. Cela suppose surtout de faire évoluer le rapport entre l’administration et l’entreprise. Un entrepreneur ne devrait pas être considéré comme un solliciteur lorsqu’il réclame l’exécution d’un contrat. Il est un partenaire économique qui demande simplement le respect d’un engagement. Cette distinction, en apparence élémentaire, conditionne pourtant une part essentielle de la confiance entre les pouvoirs publics et le secteur privé.

Célébrer ceux qui entreprennent, mais surtout protéger leurs entreprises

Le Gabon a pris l’habitude de mettre en lumière les parcours inspirants, les réussites individuelles et les entrepreneurs qui parviennent à surmonter les obstacles. Cette reconnaissance est utile. Elle peut susciter des vocations et rappeler que l’initiative privée constitue une voie d’accomplissement professionnel. Mais il serait regrettable que notre société finisse par admirer davantage la capacité des entrepreneurs à résister aux dysfonctionnements que notre capacité collective à les faire disparaître. La résilience ne devrait pas devenir une condition permanente de l’exercice entrepreneurial. Un environnement économique normal doit permettre à une entreprise de consacrer l’essentiel de son énergie à produire, vendre, innover et recruter, plutôt qu’à défendre continuellement ses droits.

Voilà pourquoi je considère que cette célébration devrait aussi être l’occasion de reconnaître la contribution de ceux qui entreprennent déjà. Non pas uniquement les grandes entreprises dont les investissements sont régulièrement annoncés, mais également ces PME qui assurent quotidiennement des prestations, créent des emplois et participent à la vie économique nationale. Elles ne demandent pas nécessairement des distinctions honorifiques ni des cérémonies particulières. Elles ont besoin d’une administration prévisible, de partenaires publics responsables et de mécanismes efficaces pour faire respecter leurs droits. La véritable reconnaissance d’un entrepreneur ne consiste pas seulement à lui remettre un trophée. Elle consiste aussi à lui permettre d’exercer son activité sans subir des obstacles institutionnels injustifiés.

Après le 21 novembre, que restera-t-il des engagements ?

Le thème choisi cette année pourrait pourtant devenir le point de départ d’une transformation concrète. « Entreprendre au Gabon » suppose que les formalités et les règles n’étouffent pas l’initiative. « Produire au Gabon » exige des infrastructures fiables, un accès raisonnable aux financements et un environnement concurrentiel équitable. « Réussir au Gabon » implique enfin que l’entreprise puisse conserver les fruits de son travail, faire respecter ses contrats et envisager son développement sans être constamment exposée à des incertitudes administratives. Ces trois ambitions sont indissociables. Aucune ne peut être durablement atteinte par la seule détermination des entrepreneurs.

C’est pourquoi la véritable réussite de cette Semaine mondiale de l’entrepreneuriat ne devrait pas être appréciée au nombre de participants, de panels organisés ou de photographies officielles diffusées. Elle devrait se mesurer aux engagements qui en sortiront et, surtout, à leur exécution dans les mois suivants. Une réduction vérifiable des délais de paiement, une amélioration des voies de recours, une simplification effective des procédures ou une plus grande transparence de la commande publique constitueraient des résultats autrement plus significatifs qu’une nouvelle déclaration d’intention. Les entrepreneurs gabonais n’ont pas seulement besoin qu’on leur explique comment réussir. Ils ont besoin que les institutions cessent de rendre cette réussite inutilement difficile.

Le Gabon n’a pas besoin de célébrer l’entrepreneuriat une semaine, mais de le respecter toute l’année

En écrivant Entreprendre au Gabon : sous la brimade institutionnelle, je n’ai pas voulu faire de mon expérience une exception qui mériterait un traitement particulier. J’ai voulu contribuer à une réflexion sur les conditions dans lesquelles notre pays entend construire son avenir économique. Parce que derrière chaque entreprise fragilisée se trouvent des emplois, des familles, des investissements et parfois des années de sacrifices. Parce qu’une Nation qui encourage ses citoyens à prendre des risques doit aussi s’interroger sur les risques qu’elle leur impose elle-même. Et parce qu’il ne suffit pas de proclamer l’importance du secteur privé pour lui donner réellement les moyens de jouer son rôle.

Du 16 au 21 novembre, le Gabon célébrera donc l’entrepreneuriat. Mais à partir du 22 novembre, les mêmes entreprises devront continuer à payer leurs salariés, à honorer leurs charges, à rechercher des marchés et, pour certaines, à réclamer le règlement de leurs créances. C’est à cette réalité quotidienne que devra se confronter la portée des discours prononcés durant cette semaine.

Car le véritable soutien à l’entrepreneuriat ne consiste pas à applaudir ceux qui parviennent à survivre malgré les obstacles. Il consiste à supprimer les obstacles injustifiés qui les empêchent de prospérer.

L’entrepreneur gabonais ne demande pas à l’État de réussir à sa place. Il lui demande de ne pas compromettre les conditions de sa réussite.