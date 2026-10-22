Gabon : Julien Nkoghe Bekale appelle à un dialogue entre les différentes factions du PDG

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L’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale appelle les différentes sensibilités du Parti démocratique gabonais (PDG) à engager un dialogue pour mettre fin aux divisions qui traversent cette formation politique. Dans une tribune publiée ce jeudi 22 octobre 2026, en réaction à l’adresse d’Ali Bongo Ondimba aux militants deux jours plus tôt, le membre du Comité permanent du Bureau politique propose la mise en place d’un cadre de concertation sans préalable, la suspension des initiatives unilatérales et l’implication des anciens responsables du parti. Une prise de position qui intervient alors que les instances dirigeantes du PDG sont réunies pour examiner la situation interne.

La crise qui traverse le Parti démocratique gabonais depuis mars 2024 pourrait-elle connaître une nouvelle phase de dialogue ? C’est en tout cas la perspective défendue par Julien Nkoghe Bekale. Absent du Gabon et ne pouvant participer à la réunion du Comité permanent et du Bureau politique convoquée ce 22 octobre, l’ancien chef du gouvernement a choisi de rendre publique sa position. Sans prendre ouvertement parti pour l’une des sensibilités en conflit, il estime que la persistance des divisions menace l’avenir politique du PDG.

Une main tendue qu’il appelle à ne pas ignorer

Dans sa tribune intitulée Le moment du rassemblement est venu, Julien Nkoghe Bekale revient sur l’intervention d’Ali Bongo Ondimba du 20 octobre. Il retient principalement l’appel au dialogue, la proposition d’une démarche en trois étapes et l’engagement annoncé de soumettre l’avenir du parti au choix des militants lors d’un congrès inclusif.

Pour l’ancien Premier ministre, cette initiative mérite une réponse des responsables actuellement aux commandes du PDG. « Répondre à un appel n’est pas capituler. S’asseoir à une même table n’est pas abdiquer. Le dialogue n’est la défaite de personne ; c’est le refus du dialogue qui nous condamne tous », affirme-t-il.

Trois propositions pour sortir de la crise

Julien Nkoghe Bekale préconise la désignation rapide de représentants de chaque partie au sein d’un cadre de concertation dont les modalités seraient définies d’un commun accord. Il recommande également la suspension des initiatives unilatérales pendant les discussions et l’association des anciens et des sages du parti comme garants du processus.

Cette démarche traduit sa volonté de privilégier une solution négociée plutôt qu’un rapport de force entre les différentes directions revendiquant une légitimité au sein du PDG. Il appelle parallèlement Ali Bongo Ondimba et les promoteurs de son initiative à maintenir une ouverture sans humiliation ni exclusion.

L’avenir politique du PDG en question

Au-delà du rapprochement entre responsables, l’ancien Premier ministre considère que le parti doit clarifier son orientation, son autonomie et sa place dans la vie nationale. Il rappelle notamment les travaux de la commission ad hoc qu’il avait présidée, lesquels avaient mis en évidence, selon lui, un besoin de renouvellement et de clarification.

Reste à savoir si cet appel trouvera un écho favorable auprès des différentes sensibilités. « Nous ne pouvons laisser les désaccords qui nous séparent compromettre durablement l’avenir du PDG », prévient Julien Nkoghe Bekale. À ce stade, aucune réponse commune des parties n’est établie dans les éléments disponibles. L’enjeu sera désormais de déterminer si cette proposition de concertation peut déboucher sur un processus accepté par les responsables et les militants du parti.