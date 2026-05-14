Gabon : l’inflation en hausse de 0,6% en 2025

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Selon la Note de conjoncture sectorielle du quatrième trimestre 2025, l’indice harmonisé des prix à la consommation des ménages a connu une tendance haussière sur l’année. Il s’est établi à 1,8% à fin décembre 2025, contre 1,2% un an plus tôt, soit une progression de 0,6 point. Cette tendance traduit une accentuation des pressions inflationnistes dans plusieurs secteurs de consommation. Toutefois, au quatrième trimestre 2025, un ralentissement de l’inflation a été observé avec un taux passant de 0,5% au troisième trimestre à 0,1%, soit une différence de 0,4 point.

Cette accélération est principalement liée au recul des prix des produits alimentaires. Plusieurs catégories ont enregistré une nette modération notamment les céréales non transformées dont la hausse est revenue à 1,1% contre 3% précédemment. Les poissons et produits fumés ont progressé de seulement 0,2 %, contre 3,2 % au trimestre précédent, tandis que les pains ont ralenti à 0,8 %. Les tubercules plantains ont même affiché une baisse de 3,2%. Cette tendance s’explique par le renforcement des contrôles gouvernementaux sur les produits inscrits à la mercuriale.

Des tensions sur certains postes de consommation

Malgré ce recul global, certains postes continuent d’alimenter la pression inflationniste. C’est le cas des dépenses liées à l’eau, au logement, au gaz, à l’électricité ainsi qu’à d’autres combustibles, qui ont augmenté de 0,8% contre 0,5% auparavant. Les Prix des restaurants et hôtels ont progressé de 0,5% tandis que les biens et services divers ont enregistré une hausse marquée de 1,6%. Les meubles et articles de la maison ont également rebondi à 0,3%, après une baisse de 0,4% au trimestre précédent. Ces évolutions traduisent les difficultés d’approvisionnement et la hausse de certains services dans les centres urbains.

L’analyse sectorielle montre également que le ralentissement de l’inflation provient essentiellement des secteurs primaire et secondaire. Le secteur primaire est passé d’une hausse de 1,4% à une baisse de 0,3% tandis que le secteur secondaire a ralenti à 0,3% contre 0,8%. les produits importés comme les produits locaux ont connu une désinflation limitée à 0,1 %. Les biens durables ont même enregistré une baisse de 0,4 %, contrairement aux biens non durables dont la hausse s’est fortement atténuée à 0,1 %. Ces indicateurs confirment une légère légère amélioration de la stabilité des prix même si les autorités restent confrontées aux défis de préserver le pouvoir d’achat des ménages.