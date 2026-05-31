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Éliminatoires Afrobasket U18 : le Gabon s’impose face au Congo dans les dernières minutes

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 31 mai 2026 à 11h41min
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L’équipe gabonaise a réussi son entrée dans le tournoi qualificatif de l’Afrobasket U18 de la Zone 4 en battant le Congo (91-82), samedi au gymnase de Malabo, en Guinée équatoriale. Au terme d’une rencontre très disputée, les jeunes Panthères ont fait la différence dans les derniers instants grâce à une meilleure maîtrise du match et à leur efficacité sur la ligne des lancers-francs.

Pour son premier match de la compétition, la sélection gabonaise des moins de 18 ans a montré du caractère face à une équipe congolaise déterminée à bien lancer son tournoi. Dans une rencontre riche en intensité et en rebondissements, les Gabonais ont su garder leur sang-froid pour décrocher une victoire importante.

Un chassé-croisé intense avant la pause

Dès l’entame, les jeunes Panthères ont pris les commandes du match sous l’impulsion de leur meneur Ray Darel Biyamba. Grâce à plusieurs tirs à trois points, le Gabon a conclu le premier quart-temps avec un avantage de quatre points (25-21).

Toutefois, le Congo a réagi avant la pause. Plus solide en défense et plus efficace dans la circulation du ballon, l’équipe congolaise a inversé la tendance pour rejoindre les vestiaires avec trois points d’avance (52-49).

Le sang-froid gabonais dicte la fin du match

La seconde période a offert un duel équilibré entre les deux formations. Les défenses ont pris le dessus et chaque panier a eu son importance. À l’issue du troisième quart-temps, un seul point séparait les deux équipes (72-71).

Dans les dernières minutes, les joueurs de Bertrand Ondo Zogo ont puisé dans leurs ressources physiques et techniques pour reprendre le contrôle de la rencontre. Leur adresse aux lancers-francs a ensuite permis de creuser l’écart et de sécuriser le succès final.

Regard vers l’avenir

Cette victoire convaincante permet au Gabon de lancer idéalement sa campagne dans ces éliminatoires de l’Afrobasket U18. Les jeunes Panthères tenteront désormais de confirmer cette belle performance lors de leur prochaine sortie face au Tchad.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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