Gabon : l’excès de vitesse, un mal persistant dans la circulation urbaine 

Ecouter l'article

Dans le Grand Libreville, l’excès de vitesse demeure l’une des principales causes de l’insécurité routière. Malgré les campagnes de sensibilisation, de nombreux conducteurs continuent d’appuyer sur l’accélérateur comme si la chaussée leur appartenait, au mépris des règles élémentaires de prudence. Cette attitude, de plus en plus visible en milieu urbain, expose quotidiennement les usagers à des risques évitables.

Dépassements répétitifs, accélération en continue, observer croirait dans un rallye où dans la une séance du film La course à la mort. Les conséquences sont aussi majeures et dramatiques. collisions, blessures graves, pertes en vies humaines et dégâts matériels importants.Piétons, cyclistes, motocyclistes et passagers paient souvent le prix fort de cette imprudence. Pourtant la sécurité routière et même des organismes tels que l’ONG Sens Unique n’arrêtent pas d’inviter les chauffeurs à la prudence.

«La route ne tue pas, mais c’est nous qui tuons…»

C’est un phénomène s’explique autant par l’incivisme que par le faible respect du code de la route. Certains automobilistes roulent trop vite pour gagner quelques minutes, d’autres adoptent une conduite agressive, convaincus de maîtriser la situation. À cela s’ajoutent l’absence de discipline chez certains conducteurs et, parfois, le manque de contrôle systématique sur les axes les plus fréquentés. Pour nombreux cet excès peut s’avérer fatidique. Les nombreux drames dans lesquels des citoyens ont perdu la vie en sont la preuve.

Pour contrer cela, il serait plus que nécessaire de sevir sur ces contreveants qui semblent oublier que la prudence est le maître mot sur la chaussée. Au Gabon, la lutte contre l’excès de vitesse ne peut reposer uniquement sur la répression. Elle exige aussi une prise de conscience collective. Chaque conducteur doit comprendre qu’au volant, la vitesse n’est pas une preuve de maîtrise, mais souvent le premier pas vers le drame. Sur la route, ralentir, rouler au pas,c’est aussi sauver des vies.