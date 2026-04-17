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Crise au Moyen Orient : les 4 propositions de Xi Jinping pour garantir la paix

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 11h30min
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Le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane reçu par le président Chinois Xi Jinping © D.R.
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Le 14 avril 2026, le président chinois Xi Jinping a reçu le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, au Grand Palais du Peuple. Cette rencontre de haut sommet marque une étape décisive dans le renforcement du partenariat stratégique global entre la Chine et les Émirats arabes unis (EAU).

Au cœur des discussions, la volonté de bâtir une relation « plus solide, plus résiliente et plus dynamique ». Le président Xi a insisté sur la nécessité de synchroniser les stratégies de développement des deux nations. Les secteurs de l’énergie, de l’investissement, de la science et de la technologie sont identifiés comme les moteurs d’une coopération mutuellement bénéfique. Les deux dirigeants ont également plaidé pour un renforcement des échanges dans l’éducation et l’aviation civile afin de consolider le soutien populaire.

La sécurité régionale au premier plan

Face à l’instabilité croissante au Moyen-Orient, Xi Jinping a formulé quatre propositions majeures pour la paix, notamment la coexistence pacifique pour bâtir une architecture de sécurité commune entre voisins, le respect de l’intégrité territoriale et la survie des nations, le rejet de la « loi de la jungle » au profit du système onusien et l’utilisation de la prospérité économique comme rempart contre l’insécurité.

Le prince héritier a salué le rôle constructif de la Chine dans la résolution des crises régionales. Il a réaffirmé l’engagement des Émirats à assurer la sécurité des ressortissants chinois et à collaborer étroitement pour faciliter un cessez-le-feu dans les zones de conflit. « Les relations entre la Chine et les Émirats arabes unis reposent sur des liens solides et un respect mutuel indéfectible », a déclaré Cheikh Khaled.

En rejoignant leurs forces au sein des Nations Unies et des BRICS, les deux puissances entendent contrer les incertitudes mondiales, protéger la sécurité énergétique et sécuriser le transport maritime international, pierre angulaire de l’économie mondiale.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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