Mouila : Le Synamag dénonce des agressions et menaces contre les magistrats par des agents de Police

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Dans un communiqué d’une gravité exceptionnelle publié ce 17 avril 2026, le Syndicat National des Magistrats du Gabon (SYNAMAG) a rompu le silence pour dénoncer l’insécurité croissante et les entraves systématiques à l’exercice de la justice. Le bureau exécutif pointe du doigt un climat délétère, exacerbé par une campagne de dénigrement orchestrée au sommet de l’État depuis le début de la Transition.

L’élément déclencheur de cette colère syndicale se situe dans la province de la Ngounié. À Mouila, une procédure pour trafic de stupéfiants impliquant des agents de la sécurité pénitentiaire a viré à la confrontation institutionnelle. Le SYNAMAG rapporte des faits alarmants notamment le refus de la Direction de la prison de présenter les prévenus; l’insubordination de la Police Nationale qui, sur ordre de sa hiérarchie, a refusé d’exécuter les réquisitions du Parquet.

Autres faits graves : le siège du Palais de Justice par des agents encagoulés et menaçants et l’introduction de substances « fétichistes » dans le tribunal pour intimider le personnel. La situation a nécessité l’intervention du sixième bataillon d’infanterie pour permettre au Juge d’Instruction de travailler.

Une institution « jetée en pâture »

Pour le président du syndicat, Landry Abaga Essono, ces incidents ne sont pas isolés. Ils résultent d’une parole publique « irresponsable » ayant désigné les magistrats comme les seuls coupables des maux du pays. Cette stigmatisation aurait, selon le communiqué, légitimé la violence physique et morale contre le corps judiciaire.

Face à ce qu’il qualifie d’atteinte à l’État de droit, le SYNAMAG interpelle directement le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Le syndicat exige entre autres des mesures de sécurité immédiates pour les magistrats et une réunion de coordination entre les autorités judiciaires et les forces de sécurité.

Le SYNAMAG prévient qu’en l’absence de réponse adéquate, il se réserve le droit d’entreprendre toute action nécessaire pour défendre l’honneur et l’intégrité de ses membres.