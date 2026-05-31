BAD : le Gabon absent du top 10 des économies industrialisées d’Afrique en 2024

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La publication de l’Indice de l’industrialisation en Afrique (IIA) 2025 par la Banque africaine de développement (BAD) confirme que le Gabon reste en dehors du cercle des dix économies les plus industrialisées du continent. Avec un score de 0,6021 en 2024, le pays occupe la 12e place africaine, alors que le top 10 est dominé par le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Tunisie, Maurice, l’Algérie, l’Eswatini, le Sénégal, la Namibie et la Côte d’Ivoire. Malgré cette absence parmi les leaders africains, le Gabon figure dans le groupe des pays à industrialisation intermédiaire supérieure et se positionne parmi les économies les plus avancées d’Afrique centrale.

Le rapport souligne néanmoins les progrès réalisés par Libreville au cours des quinze dernières années. Entre 2010 et 2024, le Gabon a gagné onze places dans le classement continental, passant du 23e au 12e rang. Cette progression figure parmi les plus importantes enregistrées en Afrique. Selon la BAD, cette amélioration s’explique principalement par de meilleures performances industrielles, notamment dans les indicateurs liés à la production manufacturière et à la compétitivité. Le pays se rapproche ainsi progressivement du groupe de tête, même si l’écart avec les dix premiers demeure significatif.

Le Gabon, leader industriel de la CEMAC

À l’échelle de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le Gabon conserve toutefois sa position de référence. L’IIA 2025 classe le pays devant la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine. La BAD précise que l’Afrique centrale est dominée par le Gabon, suivi de la RDC, de la Guinée équatoriale et du Cameroun, qui constituent les économies industrielles les plus performantes de la sous-région.

Cette performance régionale contraste cependant avec le retard persistant de l’Afrique centrale par rapport aux pôles industriels du continent. Le rapport indique que l’Afrique du Nord demeure la région la plus industrialisée d’Afrique, suivie de l’Afrique australe. Les pays de la CEMAC restent confrontés à des défis structurels tels que la faible diversification productive, les infrastructures limitées et une intégration régionale insuffisante. Dans ce contexte, le Gabon apparaît comme le principal moteur industriel de sa sous-région, mais encore loin des standards affichés par les grandes puissances industrielles africaines.