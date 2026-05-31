A La UneDerniers articlesECONOMIE

BAD : le Gabon absent du top 10 des économies industrialisées d’Afrique en 2024

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 31 mai 2026 à 12h01min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Usine de placage © D.R.
Ecouter l'article

La publication de l’Indice de l’industrialisation en Afrique (IIA) 2025 par la Banque africaine de développement (BAD) confirme que le Gabon reste en dehors du cercle des dix économies les plus industrialisées du continent. Avec un score de 0,6021 en 2024, le pays occupe la 12e place africaine, alors que le top 10 est dominé par le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Tunisie, Maurice, l’Algérie, l’Eswatini, le Sénégal, la Namibie et la Côte d’Ivoire. Malgré cette absence parmi les leaders africains, le Gabon figure dans le groupe des pays à industrialisation intermédiaire supérieure et se positionne parmi les économies les plus avancées d’Afrique centrale. 

Le rapport souligne néanmoins les progrès réalisés par Libreville au cours des quinze dernières années. Entre 2010 et 2024, le Gabon a gagné onze places dans le classement continental, passant du 23e au 12e rang. Cette progression figure parmi les plus importantes enregistrées en Afrique. Selon la BAD, cette amélioration s’explique principalement par de meilleures performances industrielles, notamment dans les indicateurs liés à la production manufacturière et à la compétitivité. Le pays se rapproche ainsi progressivement du groupe de tête, même si l’écart avec les dix premiers demeure significatif.   

Le Gabon, leader industriel de la CEMAC

À l’échelle de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le Gabon conserve toutefois sa position de référence. L’IIA 2025 classe le pays devant la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine. La BAD précise que l’Afrique centrale est dominée par le Gabon, suivi de la RDC, de la Guinée équatoriale et du Cameroun, qui constituent les économies industrielles les plus performantes de la sous-région. 

Cette performance régionale contraste cependant avec le retard persistant de l’Afrique centrale par rapport aux pôles industriels du continent. Le rapport indique que l’Afrique du Nord demeure la région la plus industrialisée d’Afrique, suivie de l’Afrique australe. Les pays de la CEMAC restent confrontés à des défis structurels tels que la faible diversification productive, les infrastructures limitées et une intégration régionale insuffisante. Dans ce contexte, le Gabon apparaît comme le principal moteur industriel de sa sous-région, mais encore loin des standards affichés par les grandes puissances industrielles africaines.  

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 31 mai 2026 à 12h01min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Éliminatoires Afrobasket U18 : le Gabon s’impose face au Congo dans les dernières minutes

31 mai 2026 à 11h41min

Brazzaville : le Gabon se positionne au cœur de la nouvelle stratégie CAFI

31 mai 2026 à 11h11min

AGASA : un atelier pour accompagner les producteurs de boissons artisanales et traditionnelles les 1er et 2 juin

31 mai 2026 à 9h43min

Gabon : Ndong Sima réélu à la tête de l’Alliance Patriotique sous le signe du renouveau

30 mai 2026 à 21h46min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page