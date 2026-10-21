Dérives policières : Edgard Moukoumbi réactivera-t-il le port obligatoire du numéro matricule ? 

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Au Gabon, les tracasseries administratives et le racket aux barrages routiers usent la patience des usagers. Entre contrôles intempestifs et intimidations, les dérives sur la voie publique écornent la confiance de la population envers ses forces de l’ordre. Face à ce constat récurrent, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a récemment réaffirmé sa volonté de redresser le tir. Il préconise un renforcement des contrôles internes, des sanctions exemplaires et la mise en place d’un numéro d’alerte dédié afin de permettre aux citoyens de signaler les agissements délictueux. Une intention saluée, mais qui soulève une interrogation centrale : comment dénoncer efficacement un agent qui demeure anonyme ?

L’histoire récente rappelle pourtant qu’un outil de traçabilité avait déjà vu le jour. En 2019, l’instauration des gilets fluorescents floqués d’un numéro d’identification individuel avait suscité un réel espoir de transparence. Grâce à ce code lisible à distance, chaque citoyen pouvait rattacher un policier à son commissariat d’attache, limitant ainsi le franchissement des périmètres de compétence et les abus d’autorité.

Pourtant, au fil des ans, le dispositif s’est progressivement effacé du paysage urbain de Libreville, d’Owendo ou d’Akanda. Aujourd’hui, gilets numérotés et badges visibles ont quasiment disparu, laissant la place à un anonymat propice à la résurgence des habitudes financières officieuses. Malgré les directives fermes des autorités visant à restaurer l’éthique républicaine, l’absence d’identification physique entrave toute démarche corrective citoyenne.

Le maillon manquant de la réforme

Pour rendre fonctionnel le futur mécanisme d’alerte envisagé par la tutelle, le retour du numéro matricule apparaît comme un prérequis indispensable. Il est certes utile de pouvoir préciser l’heure et la localisation d’un incident à l’Inspection générale de la police. Cependant, identifier formellement l’auteur d’un manquement évite les contestations stériles et accélère l’instruction des dossiers disciplinaires.

De nombreux observateurs estiment qu’un numéro d’appel ne peut produire son plein effet que s’il s’adosse à un contrôle visuel direct; La réactivation de cette obligation vestimentaire dissuaderait les mauvais comportements dès le premier contact lors des contrôles routiers.

Vers un pacte de confiance renouvelé

Au-delà de la répression des fautes individuelles, l’enjeu réside dans la refondation du lien social entre la population et l’institution policière. La revalorisation de la formation éthique dans les écoles de police constitue un pilier de la stratégie ministérielle. Mais sur le terrain, l’exemplarité doit s’incarner au quotidien par des actes concrets et vérifiables.

En associant la ligne d’urgence projetée au retour systématique des gilets identifiables, Edgard Moukoumbi donnerait un signal fort en faveur d’une gouvernance sécuritaire moderne et transparente. Le chantier de la restauration de la confiance est ouvert, et l’opinion publique attend de voir si la rigueur annoncée s’accompagnera du retour de cette mesure d’imputabilité sur le terrain..