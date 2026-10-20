Emprunts obligataires : le Gabon réussit son retour sur les marchés mais paye le prix fort 

Ecouter l'article

Le retour du Gabon sur la scène financière internationale se concrétise par des levées de fonds d’envergure, bien que les investisseurs maintiennent une exigence élevée sur la rémunération des titres souverains. Selon une analyse publiée par Sika Finance, Libreville a réussi à mobiliser 1,5 milliard de dollars, soit environ 870 milliards de FCFA, en moins de trois mois. Après une première opération de 920 millions de dollars en juillet 2026, l’État a complété son offensive financière le 14 octobre avec une nouvelle émission de 580 millions de dollars.

Malgré ce succès sur le marché primaire, les conditions d’échange secondaires reflètent une prudence mesurée. D’après les données de la plateforme MSA Trader rapportées par Sika Finance, le rendement indicatif de l’Eurobond gabonais à échéance 2034 grimpait à 11,958 % le 16 octobre 2026, pour un prix estimé à 88,02 % de sa valeur nominale. En parallèle, les obligations remboursables en 2031 oscillaient entre 11,05 % et 11,13 %.

Sika Finance rappelle toutefois qu’il convient de distinguer ces cotations indicatives du coût effectif supporté par le Trésor public. En effet, les émissions de juillet et d’octobre sont assorties d’un coupon annuel fixe de 9,375 %. Les taux avoisinant les 12 % observés sur le marché secondaire n’imposent donc pas un surcoût immédiat sur la dette déjà émise, mais ils constituent une boussole déterminante pour les futures sorties de l’État.

Des signaux d’amélioration sur le risque souverain

Quelques indicateurs de confiance se sont néanmoins redressés ces dernières semaines. D’après le ministère de l’Économie et des Finances cité par la même source, la levée d’octobre a suscité un engouement notable, enregistrant près d’un milliard de dollars d’ordres de souscription, soit près du double du montant sollicité.

Cette forte demande a permis de détendre la prime de risque de 50 points de base par rapport à l’opération de juillet, alors même que la maturité était rallongée de sept à huit ans. Sur le marché secondaire, les rendements des titres 2031 se sont détendus de plus de 30 points de base entre le 12 et le 16 octobre, témoignant d’une perception progressivement plus favorable.

Un défi budgétaire majeur pour l’exercice 2027

L’arbitrage entre volume d’endettement et coût du capital reste un enjeu crucial pour le cadre budgétaire gabonais. Pour l’année 2027, les projections de charges financières de la dette atteignent 667,3 milliards de FCFA, en hausse de près de 37 % par rapport à 2026. Dans la mesure où le gouvernement prévoit d’émettre plus de 1 100 milliards de FCFA sur les marchés internationaux l’an prochain, la maîtrise des dépenses, le dialogue avec le FMI et la crédibilité de la gestion de la dette seront déterminants pour rassurer durablement les créanciers et réduire le coût des futurs emprunts.