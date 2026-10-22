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Rougeole : maires et ministère de l’Intérieur sollicités pour renforcer la couverture vaccinale

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 22 octobre 2026 à 16h27min
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C’est ce que révèle le quotidien L’Union dans sa livraison du 22 octobre 2026. Dans le cadre de la lutte contre la rougeole, le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) plaident pour un renforcement de la couverture vaccinale au Gabon. Pour y parvenir, les autorités sanitaires misent notamment sur l’implication des mairies d’arrondissement et du ministère de l’Intérieur. L’objectif est de mieux sensibiliser les populations à l’importance de la vaccination et de réduire les réticences qui freinent encore la protection des enfants.

La lutte contre cette maladie figure parmi les priorités du Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou et de l’OMS. Face aux risques de complications graves et de décès liés à la rougeole, le renforcement de la vaccination de routine apparaît comme une nécessité. À cet effet, un plan d’urgence ciblé doit permettre d’améliorer la couverture vaccinale, particulièrement dans les zones rurales difficiles d’accès. Dans ces localités, certains enfants n’ont jamais bénéficié de la vaccination, ce qui les expose davantage aux conséquences de cette maladie pourtant évitable grâce à un vaccin.

Une mobilisation locale pour lever les réticences

Pour inverser cette tendance, le Gabon entend ainsi s’appuyer sur les maires d’arrondissement et le ministère de l’Intérieur, rapporte L’Union. Leur proximité avec les populations pourrait faciliter les campagnes de sensibilisation et favoriser l’adhésion des familles aux programmes de vaccination. Il s’agit notamment de déconstruire les préjugés et les tabous entourant les vaccins, parfois mal perçus par certains ménages. Si aucun nouveau cas confirmé de rougeole n’a été enregistré dans le pays à ce jour, cette situation ne saurait justifier un relâchement des efforts. La vaccination demeure en effet un moyen essentiel de prévenir les formes graves de la maladie et de protéger les enfants dès leur plus jeune âge.

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Les données rapportées par le quotidien soulignent toutefois l’ampleur du défi. En 2024, plus de 52 000 enfants âgés de 0 à 11 mois et de 5 à 9 ans ont bénéficié de la vaccination au cours de deux phases distinctes. Ces opérations ont contribué à porter la couverture vaccinale à plus de 51 %. Un résultat encore éloigné de l’objectif de 90 % attendu. Dès lors, l’implication des collectivités locales et des autorités administratives apparaît déterminante pour atteindre davantage d’enfants, notamment dans les zones les plus enclavées, et consolider durablement la prévention contre la rougeole.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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