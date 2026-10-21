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Gabon : les avocats dévoilent leurs grands chantiers pour l’exercice 2026-2027

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 octobre 2026 à 11h51min
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Réunis le 16 octobre 2026 à la Maison de l’Avocat pour leur assemblée générale ordinaire, les membres du Barreau du Gabon ont dessiné les contours d’une profession en pleine mutation. Sous la conduite de leur Bâtonnier, Maître Raymond Obame Sima, les robes noires ont arrêté une feuille de route pragmatique axée sur la montée en compétences des acteurs, la résorption de la précarité sanitaire et le renforcement de l’accès au droit sur l’ensemble du territoire national.

Au centre des réformes majeures engagées par l’Ordre figure la concrétisation du projet de construction de l’École des avocats sur le site d’Essassa. Conçue pour offrir un cadre d’apprentissage moderne et adapté aux réalités judiciaires contemporaines, cette structure assurera à la fois la formation initiale des futurs avocats et le perfectionnement continu des praticiens chevronnés.

Signe de l’importance républicaine accordée à ce pôle d’excellence, la pose de la première pierre est programmée avant la fin du premier trimestre 2027 sous le haut patronage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Canal_octobre

Parallèlement aux investissements structurels, l’Ordre entend apporter des réponses concrètes aux défis professionnels quotidiens. Sur le plan de la gouvernance, les avocats maintiennent leur attention sur l’aboutissement du projet de loi régissant leur profession, document actuellement en attente d’examen au Parlement.

Sur le plan social, face au manque de mécanismes de couverture médicale dédiés, le bureau du bâtonnier a reçu mandat exprès pour mettre en place une mutuelle de santé propre à l’Ordre et faire aboutir le déploiement du Fonds 4 de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

Libreville, vitrine du droit continental et présence citoyenne

L’exercice 2026-2027 sera également marqué par un rayonnement international accru. Du 23 au 26 février 2027, la capitale gabonaise accueillera simultanément la rentrée solennelle du Barreau, son congrès annuel et la conférence des barreaux de l’espace OHADA, rassemblant des juristes venus de 17 nations africaines.

Fidèle à sa mission de service public, le Barreau poursuivra enfin ses actions de proximité : outre la caravane médicale « Octobre Rose » à la Maison de l’Avocat, de nouvelles journées de consultations juridiques gratuites se tiendront dans le Haut-Ogooué en juin 2027 pour rapprocher la justice des citoyens.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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