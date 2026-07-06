Derniers articlesJUSTICE

Franceville : deux ressortissants congolais écroués pour faux, usage de faux et vol

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 13h30min
1 512 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

Franck Jacques Kosso et Dieu Merci Bandjilo Edou, deux ressortissants congolais, ont été condamnés jeudi 25 juin par le tribunal de première instance de Franceville. Ils ont écopé de six mois d’emprisonnement ferme et d’une amende de 100 000 francs CFA chacun pour vol, faux et usage de faux, rapporte le quotidien L’Union dans son édition du 29 juin.

La juridiction correctionnelle de Franceville a rendu son verdict la semaine dernière. Placés sous mandat de dépôt à la prison centrale depuis le 11 mars dernier, les deux prévenus, âgés de 56 ans, ont finalement été jugés. Les faits trouvent leur origine au quartier Lekori, dans le 1er arrondissement de Franceville. Ce jour-là, un entrepreneur chargé du paiement des ouvriers d’un chantier d’État venait de retirer 15 millions de francs CFA dans une banque de la place. Après avoir déposé le sac contenant l’argent dans son véhicule, qu’il avait pris soin de verrouiller, la victime s’est absentée pour retourner dans l’établissement bancaire.

Du vol à l’interpellation des deux malfaiteurs 

Seulement, à son retour, le sac avait disparu. La victime a aussitôt alerté les forces de l’ordre. Dans la foulée, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Les premières investigations ont rapidement permis d’identifier et d’interpeller Franck Jacques Kosso, retrouvé en possession du sac volé ainsi que d’une partie de la somme dérobée. Dans le prolongement des investigations, les enquêteurs ont également interpellé Dieu Merci Bandjilo Edou. Lors de son arrestation, une fausse pièce d’identité gabonaise a été découverte sur lui, établie en dehors des procédures légales.

Devant le tribunal, les deux prévenus ont reconnu les faits. Franck Jacques Kosso a expliqué avoir agi sous l’effet de difficultés personnelles. Il a également sollicité la clémence de la juridiction et demandé pardon à la victime. Au cours des débats, le ministère public s’est appuyé sur les articles 292, 116 et 117 du Code pénal relatifs au vol, au faux et à l’usage de faux. Il a requis six mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’une amende de 100 000 francs CFA pour chacun des prévenus. Ces réquisitions ont finalement été suivies par le tribunal et les coupables ont été immédiatement écroués. 

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 13h30min
1 512 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : les publicités d’alcool ou de tabac proscrites à moins de 500m des écoles 

6 juillet 2026 à 13h36min

Burkina Faso : l’aval du gouvernement obligatoire pour des études à l’étranger 

6 juillet 2026 à 13h21min

Réseaux sociaux : et si notre santé mentale était le vrai défi du numérique ?

6 juillet 2026 à 13h05min

Kango : L’état alarmant du pont Medjeingne suscite la peur chez les riverains

6 juillet 2026 à 12h43min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Malinga : un Trésor public moderne en attente d’inauguration 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Malinga : un Trésor public moderne en attente d’inauguration
[#RevuedePresse] Revue de presse du 06 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 06 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 06 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 06 Juillet 2026
[#Reportage] Libreville : un différend foncier vire au drame à Batterie-IV 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : un différend foncier vire au drame à Batterie-IV
[#Reportage] Libreville : 6 numéros verts en service pour l'approvisionnement en eau 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : 6 numéros verts en service pour l'approvisionnement en eau
[#Reportage] Gabon : Vice-président, ministres, Cour constitutionnelle poursuivables pour « violation de leur serment » 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Vice-président, ministres, Cour constitutionnelle poursuivables
S'abonner
Bouton retour en haut de la page