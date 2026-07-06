Franceville : deux ressortissants congolais écroués pour faux, usage de faux et vol

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Franck Jacques Kosso et Dieu Merci Bandjilo Edou, deux ressortissants congolais, ont été condamnés jeudi 25 juin par le tribunal de première instance de Franceville. Ils ont écopé de six mois d’emprisonnement ferme et d’une amende de 100 000 francs CFA chacun pour vol, faux et usage de faux, rapporte le quotidien L’Union dans son édition du 29 juin.

La juridiction correctionnelle de Franceville a rendu son verdict la semaine dernière. Placés sous mandat de dépôt à la prison centrale depuis le 11 mars dernier, les deux prévenus, âgés de 56 ans, ont finalement été jugés. Les faits trouvent leur origine au quartier Lekori, dans le 1er arrondissement de Franceville. Ce jour-là, un entrepreneur chargé du paiement des ouvriers d’un chantier d’État venait de retirer 15 millions de francs CFA dans une banque de la place. Après avoir déposé le sac contenant l’argent dans son véhicule, qu’il avait pris soin de verrouiller, la victime s’est absentée pour retourner dans l’établissement bancaire.

Du vol à l’interpellation des deux malfaiteurs

Seulement, à son retour, le sac avait disparu. La victime a aussitôt alerté les forces de l’ordre. Dans la foulée, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Les premières investigations ont rapidement permis d’identifier et d’interpeller Franck Jacques Kosso, retrouvé en possession du sac volé ainsi que d’une partie de la somme dérobée. Dans le prolongement des investigations, les enquêteurs ont également interpellé Dieu Merci Bandjilo Edou. Lors de son arrestation, une fausse pièce d’identité gabonaise a été découverte sur lui, établie en dehors des procédures légales.

Devant le tribunal, les deux prévenus ont reconnu les faits. Franck Jacques Kosso a expliqué avoir agi sous l’effet de difficultés personnelles. Il a également sollicité la clémence de la juridiction et demandé pardon à la victime. Au cours des débats, le ministère public s’est appuyé sur les articles 292, 116 et 117 du Code pénal relatifs au vol, au faux et à l’usage de faux. Il a requis six mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’une amende de 100 000 francs CFA pour chacun des prévenus. Ces réquisitions ont finalement été suivies par le tribunal et les coupables ont été immédiatement écroués.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire