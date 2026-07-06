UDB : un premier an d’ancrage célébré sous le signe de la rigueur au 6e arrondissement de Libreville

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Le samedi 5 juillet 2026, l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a soufflé sa première bougie. Pour le 6e arrondissement, ce premier anniversaire s’est matérialisé par une grande communion militante autour du thème évocateur : « Une année de construction : un avenir à bâtir ensemble ». Devant une foule mobilisée, le Délégué d’arrondissement, Guy Hervé Ndzoumba, a porté la voix du parti lors d’un discours à la fois pragmatique et fédérateur.

Souhaitant d’entrée de jeu la bienvenue aux militants « au nom du Président Fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema et au nom du comité d’organisation », le Délégué a salué « une année riche en engagements, en sacrifices, en organisation et en résultats ». Pour marquer ce premier jalon, les responsables locaux ont délibérément misé sur la retenue. Guy Hervé Ndzoumba a ainsi justifié ce choix politique fort : « la sobriété, parce que l’UDB est un Parti de travail, de responsabilité et de résultats. L’inclusivité, parce que notre Parti rassemble sans exclure, écoute sans discriminer et construit avec toutes les forces vives de la Nation ».

Ce positionnement s’appuie sur un bilan de terrain d’ores et déjà substantiel. En un an, la jeune formation politique est parvenue à s’imposer dans le paysage national. « Sous la vision éclairée de notre Président Fondateur, notre Parti s’est implanté sur l’ensemble du territoire national. À ce jour, cette première phase d’implantation est réalisée à près de 80 % », s’est réjoui l’orateur.

Au niveau local, la structuration s’accélère également : « les délégations d’arrondissement, les délégations de sièges et les délégations de zones sont désormais installées et pleinement opérationnelles », permettant d’affirmer que les bâtisseurs ont réussi à poser « les fondations d’un socle solide ».

La rigueur de gestion comme feuille de route

L’avenir du parti dépendra toutefois de sa structuration interne et de sa discipline. C’est pourquoi le Délégué a lancé deux appels cruciaux à ses troupes. Le premier concerne la structuration administrative : « Faites-vous recenser afin de constituer le répertoire officiel des militants du 6e Arrondissement », a-t-il indiqué. Le second, axé sur l’éthique, pose les bases d’une gestion financière transparente : « Soyons exemplaires dans la gestion : une dépense, une facture. La rigueur sera notre signature ».

En projetant l’UDB vers l’horizon 2030, Guy Hervé Ndzoumba a rappelé la philosophie centrale du parti : « À l’UDB, chaque militant compte et personne ne doit être laissé au bord du chemin ». Une manière de rappeler que la cohésion sociale reste le ciment de ce grand chantier politique.