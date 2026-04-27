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Recensement général : les populations non recensées invitées à se rapprocher des chefs de quartier 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 17h06min
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Image d'ilustration RGPL © D.R.
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Dans une intervention stratégique accordée à la chaîne nationale Gabon 1ère, la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a décliné la feuille de route de son département. Au cœur de son message : la réussite impérative du Recensement général de la population et des logements (RGPL), véritable boussole du renouveau gabonais.

S’appuyant sur les orientations du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la ministre a souligné que l’action gouvernementale ne peut porter ses fruits sans une planification rigoureuse. Selon des informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), ce cadre stratégique repose sur l’élaboration du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Pour la ministre, l’actualisation des données démographiques n’est pas une simple formalité administrative, mais une nécessité pour « éclairer les politiques publiques et d’en améliorer l’efficacité ». Des indicateurs fiables sont en effet indispensables pour répondre aux besoins réels des populations en matière d’infrastructures sociales.

Modernité et précision géographique

Accompagnée de Noël Moussavou, directeur du Bureau central du recensement, Louise Pierrette Mvono a mis en avant les innovations techniques de cette édition. L’utilisation de méthodes modernes permet désormais une cartographie précise. L’objectif est clair : optimiser l’implantation des futurs écoles et centres de santé en fonction des réalités géographiques et de la densité de population.

Un appel pressant au civisme

Le point d’orgue de cette intervention a été l’appel direct lancé par la ministre à l’endroit des citoyens. Consciente que la précision des statistiques dépend de l’adhésion de tous, Louise Pierrette Mvono a exhorté les populations n’ayant pas encore reçu la visite des agents recenseurs à prendre l’initiative.

Elle a ainsi invité les retardataires à se rapprocher rapidement de leurs chefs de quartier respectifs. Cet engagement citoyen est présenté comme une condition sine qua non pour garantir la réussite de cette opération d’envergure nationale et, par extension, le succès des politiques de développement futur du Gabon.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 17h06min
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