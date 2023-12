Gabon : les contrôleurs budgétaires à l’école des bonnes pratiques professionnelles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face aux multiples dysfonctionnements et autres incongruités constatés dans la chaîne de la dépense et de l’exécution de la commande publique, la Direction générale du budget et des finances publiques (DGBFIP) a organisé un séminaire de renforcement des capacités des contrôleurs budgétaires. Une session de formation qui avait pour objectif d’améliorer les performances de ces agents publics dans la gestion des finances publiques.

Assuré par le cabinet GSM Consulting à la demande de la DGFiP, cet atelier de formation était axé essentiellement sur l’éthique, la déontologie et les pratiques professionnelles. Elle aura donc permis d’outiller les acteurs de la gestion des finances publiques sur les concepts et fondamentaux de la chaîne budgétaire, pour mieux asseoir les pratiques professionnelles au quotidien.

Améliorer les performances des contrôleurs budgétaires

Selon le directeur de la formation à GSM Consulting André Brice Boumbendjé cette session de formation , « avait pour objectif, d’une part, de sensibiliser les contrôleurs budgétaires sur des bonnes pratiques professionnelles, et à mettre l’éthique, qui est un questionnement, au centre de leur mission d’autre part ». « Le présent séminaire permettra aux contrôleurs budgétaires, qui sont au cœur de la dépense et de l’exécution de la dépense publique de s’approprier des outils leur permettant de mieux exercer leurs missions.», a pour sa part déclaré le directeur général adjoint de la DGBFIP en charge du pôle gestion et contrôle budgétaire Edith Kombila.

Il faut rappeler que les contrôleurs budgétaires ont l’obligation de faire preuve d’un minimum d’éthique et de déontologie. C’est donc dans cette optique que la Direction générale du budget et des finances publiques accompagne régulièrement ces derniers dans l’acquisition d’outils leur permettant de travailler dans des bonnes conditions et de mieux appréhender la chaîne et les subtilités de la dépense publique.