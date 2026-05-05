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Gabon : Ondjèye relance sa filière café avec un projet de régénération et d’extension

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 10h19min
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Production de café de la CAISTAB © D.R.
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Du 3 au 7 mai 2026, la localité d’Ondjèye près d’Okondja dans le département de la Sebe-Brikolo, accueille les cérémonies de lancement des travaux de régénération et d’extension de ses plantations de café. Porté par la Caistab, ce projet vise à redynamiser une filière stratégique pour l’économie rurale, en associant autorités locales, chefferies traditionnelles et acteurs agricoles.

Le secteur caféier gabonais amorce une nouvelle phase de relance à travers l’initiative engagée à Ondjèye. Longtemps considéré comme un pilier de l’économie agricole nationale, le café fait aujourd’hui l’objet d’efforts structurés visant à restaurer sa compétitivité et à soutenir les producteurs locaux. À travers ce projet de régénération et d’extension des plantations, les autorités entendent non seulement revitaliser les superficies existantes, mais également poser les bases d’une filière plus productive et durable, en phase avec les ambitions de diversification économique du pays.

Une mobilisation progressive autour d’un projet structurant

Le programme des activités, étalé sur plusieurs jours, traduit une volonté de structuration méthodique du projet. Dès le 3 mai, les travaux préparatoires seront engagés sur le site, avant une phase de concertation avec les chefs traditionnels prévue le lendemain.

Ces échanges avec les autorités locales visent à assurer l’adhésion des communautés et à intégrer les réalités socioculturelles dans la mise en œuvre du projet. Une approche qui traduit la nécessité de concilier modernisation agricole et ancrage territorial. Ce mardi 5 mai sera consacré à la finalisation des dispositifs techniques et logistiques, avec des réunions préparatoires destinées à garantir la bonne coordination des différentes parties prenantes.

Un lancement officiel entre symboles et engagements institutionnels

Le moment central de cette séquence interviendra le 6 mai, avec la cérémonie officielle de lancement sur site. Celle-ci débutera par une bénédiction pastorale, traduisant la dimension symbolique et communautaire du projet. Elle sera suivie d’allocutions officielles et d’actes juridiques marquant le démarrage effectif des travaux. Ces engagements institutionnels visent à sécuriser le cadre d’intervention et à inscrire le projet dans une logique de long terme.

La journée se poursuivra au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), avec des remerciements adressés à la Caistab et une prise de parole de son Directeur général, avant un moment de convivialité réunissant les différentes délégations.

Un enjeu économique et social pour les territoires ruraux

Au-delà de son caractère technique, ce projet porte des enjeux économiques et sociaux majeurs. La relance de la culture du café constitue un levier de création de revenus pour les populations rurales, tout en contribuant à la dynamisation des territoires. Dans un contexte où le Gabon cherche à réduire sa dépendance aux importations et à valoriser ses productions locales, la filière café apparaît comme un secteur stratégique à fort potentiel.

Reste désormais à mesurer, dans la durée, la capacité de cette initiative à produire des résultats concrets, tant en termes de production que d’amélioration des conditions de vie des producteurs. À Ondjèye, c’est donc bien plus qu’un chantier agricole qui s’ouvre : c’est une tentative de reconquête d’un pan historique de l’économie nationale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 10h19min
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Henriette Lembet

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