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Gabon : trois membres du gouvernement font le point sur leur feuille de route 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 8h36min
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Hermann Immongault entouré de trois ministres présentant leur bilan © D.R.
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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a reçu ce lundi 04 mai 2026, les ministres du travail, Jacqueline Ilogue Epse Bignoumba,  de l’Agriculture, Pacôme Kossy et celui des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, venus présenter l’avancement de leurs feuilles de route, détaillant les actions et les perspectives. Cette rencontre intervient au lendemain de la commémoration du premier anniversaire de l’investiture du Chef de l’État, qui marque aussi une forme de bilan de son action.

Devant le coordonnateur de l’action gouvernementale, chaque ministre a pu défendre son bilan, énumérant les réalisations. Ainsi, la ministre du Travail a mis en avant la tenue d’élections professionnelles, la structuration des centres de formation qui se poursuit jusqu’en mars 2027, 1257 emplois promus sur 1 500 dans le cadre d’un partenariat avec Olam. Des avancées concrètes qui témoignent de la mobilisation de Jacqueline Ilogue Epse Bignoumba et ses équipes dans la recherche de solutions durables aux problèmes des gabonais. 

Immongault insiste sur l’urgence des gabonais 

Pour sa part, Pacôme Kossy en charge de l’Agriculture a mis en avant l’objectif de souveraineté alimentaire. « Nous avons finalisé 10 partenariats public-privé qui concourent à amorcer la montée en puissance du poulet de chair », a souligné le membre du gouvernement non sans évoquer la mise en oeuvre d’une « taskforce internationale dans le cadre de la chaîne de valeur poulet de chair », ainsi que 12 projets de textes visant à adapter le cadre législatif. 

« S’agissant du transport maritime, nous sommes à 78 % de réalisations », a pour sa part relevé Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, évoquant également un taux d’exécution de 77% en matière de transport terrestre et 20% des objectifs assignés en ce qui concerne le ferroviaire. Le ministre d’Etat en charge des Transports a également ajouté à son actif « l’acquisition de 100 bus de 66 places assises et 12 places debout, 25 bus de capacité de 26 places, 12 camions-citernes ».

Tout en saluant ces avancées, Hermann Immongault a insisté sur les priorités du Chef de l’État. Il a notamment souligné la nécessité de mener des actions à fort impact social. Lesquelles tournent autour de l’emploi des jeunes, la structuration du secteur des Transports ou encore la lutte contre la vie chère. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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