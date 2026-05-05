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Lyon : le tournoi Zue Nguema célèbre le football gabonais et la cohésion sociale

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 7h15min
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Affiche troisième édition du Tournoi Zue Nguema © D.R.
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Le 13 juin prochain, le Complexe sportif Séverine de Lyon accueillera la troisième édition du Tournoi Zue Nguema, organisé par l’Association des Panthères du Rhône. Entre compétition sportive, hommage à une figure du football gabonais et mobilisation de la diaspora, l’événement s’impose comme un rendez-vous structurant du vivre-ensemble.

La diaspora gabonaise en France confirme sa capacité à structurer des initiatives à fort impact social et culturel. À travers le Tournoi Zue Nguema, l’Association des Panthères du Rhône inscrit le sport dans une dynamique de mémoire et de rassemblement, en honorant une figure emblématique du football national. Au-delà du simple cadre sportif, cette initiative traduit une volonté assumée de renforcer les liens entre les communautés gabonaises établies dans différentes villes françaises, tout en valorisant les valeurs éducatives du sport.

Un tournoi en expansion porté par la mémoire et les valeurs du sport

Organisé en hommage à Zue Nguema, ancien international gabonais, ce tournoi se veut à la fois un acte de mémoire et un levier de cohésion. Pour Marvins Obiang, président de l’association organisatrice, l’objectif est clair : faire du football « un véritable levier de cohésion sociale », capable de rassembler au-delà des appartenances locales.

Sur le terrain, six équipes issues des principales villes de la diaspora gabonaise, Lyon, Marseille, Grenoble, Paris, Clermont-Ferrand et Montpellier, s’affronteront dans un format de football à six. Après une phase de groupes, les meilleures formations accéderont aux phases éliminatoires, jusqu’à une finale annoncée comme l’un des temps forts de la journée.

Cette montée en puissance traduit l’engouement croissant autour de l’événement, qui gagne en structuration et en attractivité à chaque édition.

Une dynamique collective renforcée par l’engagement de la diaspora

Les précédentes éditions témoignent de cette progression. En 2024, l’équipe Gabon Foot 34 de Montpellier avait remporté la première édition, suivie en 2025 par LFA, représentant les Gabonais de Paris. Initialement limité à quatre équipes, le tournoi franchit un cap en 2026 avec l’intégration de nouvelles formations, notamment celles de Marseille.

Cette évolution illustre la capacité de la diaspora à s’organiser autour de projets fédérateurs, dans un contexte où le sport devient un vecteur d’identité et de visibilité pour les communautés africaines à l’étranger. Il Au-delà de la compétition, l’événement se positionne comme un espace d’expression culturelle, où le football sert de point d’ancrage à une dynamique plus large.

Un événement entre sport, culture et rayonnement communautaire

La journée sera également rythmée par des animations culturelles et des prestations musicales, transformant le tournoi en véritable fête populaire. Cette dimension culturelle renforce l’attractivité de l’événement et contribue à élargir son audience au-delà des seuls passionnés de football.

La cérémonie de remise des prix, suivie d’un dîner de gala, viendra clôturer cette journée, dans un esprit de convivialité et de renforcement des liens communautaires.

À travers cette troisième édition, le Tournoi Zue Nguema s’impose progressivement comme un rendez-vous incontournable de la diaspora gabonaise en France. Plus qu’une compétition, il incarne une ambition : faire du sport un outil de transmission, de mémoire et de cohésion, tout en contribuant au rayonnement du football gabonais à l’international.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 7h15min
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