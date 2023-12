Gabon : 156 millions engrangés grâce aux amendes entre octobre et novembre 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le sillage de l’amélioration de la collecte des recettes douanières et fiscales, le gouvernement de transition semble également s’être pleinement engagé à lutter contre la vie chère. Ainsi, comme l’a révélé le ministère en charge de l’économie et des participations, au cours des 100 derniers jours, les opérations de contrôle effectuées ont permis à l’Etat d’engranger quelque 156 millions de FCFA au titre des amendes, frais et pénalités infligés aux opérateurs économiques récalcitrants.

Au même titre que les directions générales des douanes et des impôts, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a également joué sa partition dans le dynamisme enregistré au sein du ministère de l’Economie et des Participations. Principalement en charge de la lutte contre la vie chère, les agents de cette direction ont ainsi accentué la surveillance des marchés au cours des 100 derniers jours. Résultat, plusieurs amendes, frais et pénalités infligés à des opérateurs indélicats.

Plus de 154 millions de FCFA engrangés

Comme le souligne le document récapitulatif de l’évolution des différentes activités au sein de leur ministère de tutelle, ce sont pas moins de 77 millions de FCFA qui ont été engrangés en octobre 2023 et 79 millions de FCFA en novembre 2023. Un total de 156 millions de FCFA payés essentiellement par des opérateurs économiques récalcitrants. Des opérateurs qui ont enfreint la réglementation et se sont rendus coupables d’infractions multiples allant du non-respect de la mercuriale à des pratiques commerciales déloyales.



Entraînant dans bien des cas une insécurité alimentaire chez les consommateurs en plus d’une hausse ciblée du niveau d’inflation, ces pratiques ont donc été, comme on peut le constater, sévèrement punies par les agents de la DGCCRF. Des agents qui devraient d’ailleurs continuer de sanctionner ce types d’opérateurs économiques peu scrupuleux, au regard de la volonté des nouvelles autorités de « consolider les acquis sociaux ».