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La Banque mondiale confirme son ancrage financier au Gabon. L’institution de Bretton Woods affiche désormais un portefeuille de projets en cours évalué à 514,5 millions de dollars, soit environ 307 milliards de FCFA, marquant une nette progression par rapport aux 195 milliards de FCFA (327 millions de dollars) recensés en novembre 2022. Cette dynamique a été au centre des échanges, le 16 novembre 2026 à Libreville, entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les deux responsables ont notamment posé les jalons d’un nouveau partenariat destiné à accompagner le Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030.

En l’espace de quatre ans, la stratégie d’intervention du bailleur de fonds au Gabon a évolué vers une plus grande concentration des ressources. Alors qu’en novembre 2022, le portefeuille se composait de sept opérations nationales et deux projets régionaux, auxquels s’ajoutaient 63,8 milliards de FCFA de la Société financière internationale et 34,6 milliards de FCFA de garantie de la MIGA, l’enveloppe actuelle de 307 milliards de FCFA se répartit aujourd’hui sur cinq projets majeurs.

Deux programmes phares captent l’essentiel de ces nouveaux engagements. D’une part, le Projet de développement urbain du Gabon, doté d’environ 89,5 milliards de FCFA, vise à moderniser les infrastructures et à prévenir les risques d’inondation dans sept villes secondaires, parmi lesquelles Franceville, Oyem, Lambaréné, Mouila et Koulamoutou. D’autre part, le Projet d’accès aux services de base et d’amélioration de la performance (PASBAP), approuvé le 5 février 2026 pour un montant identique de 89,5 milliards de FCFA, ambitionne de renforcer la distribution d’eau potable, d’électricité et l’assainissement tout en optimisant la gestion des opérateurs publics.

Transformation numérique et acquis sur le terrain

La transition digitale figure également parmi les axes prioritaires. À travers le projet « Digital Gabon », financé à hauteur d’environ 40,9 milliards de FCFA, l’accent est mis sur la dématérialisation des services administratifs et l’identification numérique. Parallèlement, le programme régional HISWACA soutient la modernisation de l’appareil statistique national.

Ces nouveaux investissements s’appuient sur des résultats tangibles issus des cycles précédents. À titre d’illustration, le bilan dressé en juillet 2023 pour le Projet d’accès aux services de base en milieu rural faisait état du raccordement de plus de 12 784 ménages, de la pose de 300 kilomètres de lignes électriques et de la réhabilitation de 27 points d’eau communautaires.

Cap sur le financement du PNCD 2026-2030

L’enjeu des prochaines discussions consiste désormais à aligner le futur cadre de partenariat sur les ambitions du PNCD 2026-2030. Ce plan quinquennal nécessite une mobilisation colossale de 27 000 milliards de FCFA : 10 000 milliards proviendront du budget de l’État, tandis que 17 000 milliards sont attendus du secteur privé et de financements innovants. Dans la continuité de la stratégie 2023-2027 axée sur la résilience des ménages et l’emploi non pétrolier, le prochain programme de la Banque mondiale devrait ainsi intensifier son appui aux réformes budgétaires et aux secteurs créateurs d’emplois.