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Douze ans après la cessation d’activités de la compagnie aérienne Gabon Airlines, l’heure n’est plus à la colère mais au désespoir. Dans une déclaration poignante rendue publique à Libreville le lundi 16 novembre par la voix de leur porte-parole, Léonce Boukosso, le collectif des 155 anciens employés de cette compagnie aérienne a décidé de briser le silence. En cause : le non-paiement d’une dette salariale et sociale s’élevant à 4,448 milliards de FCFA, pourtant validée par la justice et l’administration gabonaise.

Le parcours administratif des ex-agents s’apparente à un véritable chemin de croix. Après plus d’une décennie de procédures, la créance a été officiellement reconnue par les tribunaux et auditée par la Task Force de l’État. Mieux encore, la Direction de la dette a bouclé le dossier en délivrant un ordre de paiement transmis au Trésor Public il y a près de deux ans.

Pourtant, les fonds restent désespérément bloqués. Plus grave encore, les anciens employés dénoncent des pratiques occultes : le déblocage de leurs salaires serait aujourd’hui conditionné par certains intermédiaires à des ponctions illégales allant de 5 % à 27 % sur le montant global de leurs droits.

Un bilan humain et social dramatique

Cette inertie administrative a plongé des centaines de foyers dans une précarité extrême. Le collectif dresse un bilan humain glaçant de cette attente interminable : sept anciens collègues ont déjà perdu la vie faute de moyens pour se soigner, un autre croupit en prison pour surendettement, tandis qu’un troisième lutte actuellement contre un cancer de la prostate de stade 3.

À ces tragédies individuelles s’ajoutent des drames familiaux en cascade : enfants déscolarisés, divorces, foyers disloqués et cas sévères de dépression. Pilotes, hôtesses, stewards, mécaniciens ou cadres au sol, ces professionnels rappellent qu’ils ont servi le pavillon national avec loyauté.

L’ultime appel au Chef de l’État

Refusant toute idée de charité, les survivants exigent simplement le fruit de leur travail et la restauration de leur dignité. Face à l’enlisement du dossier au Trésor Public, le collectif interpelle désormais solennellement le Président de la République, chef de l’État et chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema.

« Nous ne voulons pas que d’autres collègues meurent en attendant leur dû », a prévenu Léonce Boukosso. Tout en se disant ouverts à un dialogue franc et responsable avec les autorités, ces pères et mères de famille assurent qu’ils ne se tairont plus, estimant que « le silence a trop tué ».