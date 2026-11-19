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À Kango, l’agro-industriel a dressé le bilan de son programme d’appui aux petits planteurs. Si la relance de la filière ouvre de nouvelles perspectives commerciales, la transparence sur les revenus réels et la transformation locale demeurent des défis majeurs.

La relance de l’hévéaculture villageoise au Gabon affiche ses premiers résultats chiffrés. Lors de la deuxième édition de la Foire agricole des coopératives, organisée le 13 novembre 2026 à Kango, Olam Rubber Gabon a annoncé avoir acquis pour plus d’un milliard de FCFA de caoutchouc naturel auprès des petits producteurs depuis 2021. Dévoilée par Christophe Eyi, directeur général d’Olam Palm Gabon, cette enveloppe illustre l’ambition du groupe de redynamiser les plantations rurales tout en sécurisant leurs débouchés commerciaux.

Un maillage territorial en pleine structuration

Lancé pour réhabiliter des vergers souvent vieillissants, le dispositif repose sur une organisation collective. Neuf coopératives hévéicoles fédèrent désormais les efforts agricoles à travers un vaste bassin de 94 villages. Pour ces exploitants ruraux, l’accès à un circuit d’achat structuré change la donne : il garantit l’écoulement régulier des récoltes et offre une source de revenus tangible. L’entreprise entend ainsi consolider le tissu économique local en accompagnant la professionnalisation des acteurs de terrain.

Derrière l’affichage d’un chiffre symbolique, plusieurs interrogations subsistent quant aux retombées concrètes pour les ménages. Le milliard de FCFA communiqué reflète en effet le volume brut cumulé des transactions sur cinq ans, et non les marges nettes perçues par les agriculteurs après déduction de leurs charges. Par ailleurs, l’entreprise n’a divulgué ni le nombre exact de planteurs concernés, ni les tonnages collectés, ni les grilles tarifaires appliquées. Autant d’indicateurs indispensables pour évaluer avec précision l’amélioration du pouvoir d’achat en milieu rural.

Le défi de la valeur ajoutée et de la pérennité

Au-delà des achats de matière première, ce programme fait écho aux objectifs nationaux de diversification économique et de valorisation de l’agriculture familiale. Toutefois, l’élan amorcé reste tributaire de plusieurs paramètres décisifs : le maintien de la productivité des arbres, la stabilité des prix d’achat face aux fluctuations des cours mondiaux et l’équité des conditions de rémunération.

L’industrialisation constitue l’autre levier stratégique de cette équation. Pour que le pays capte davantage de richesse, la transformation locale du caoutchouc doit s’imposer comme une priorité. Car augmenter les rendements agricoles ne suffit pas à bâtir une filière résiliente. Après avoir franchi le cap du milliard de FCFA d’achats, Olam Rubber Gabon devra désormais prouver que cette dynamique se traduit par une prospérité durable pour les petits planteurs et leurs communautés.