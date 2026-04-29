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Chine : lancement du concours d’application créative de l’IA et activités de visite 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 10h38min
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C’est par le biais d’une publication sur Facebook que le Secrétariat du Comité chinois de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine a annoncé le 24 avril 2026, le lancement du concours créatif sur les cas d’application de l’intelligence artificielle destiné aux jeunes africains. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains, ainsi que de l’année sino-africaine des échanges humains et culturels.

Ouvert à un large éventail de participants, le concours invite les jeunes à soumettre des projets couvrant cinq principaux domaines. Notamment le bien-être social, le progrès scientifique et technologique, les applications industrielles, les échanges culturels et la formation des talents. Les initiatives sélectionnées seront publiées dans un recueil et valorisées à travers des certificats et des prix. Pour ce faire, les organisateurs mettent l’accent sur l’innovation, la reproductibilité et l’impact concret des projets, afin de promouvoir des pratiques d’application de l’IA pouvant inspirer d’autres jeunes et institutions à travers le continent.

Un pont d’échange et de formation entre la Chine et l’Afrique

Ainsi, les lauréats de cette compétition auront la possibilité de se rendre en Chine pour participer à des activités de visite et d’échange, incluant des rencontres avec des experts et des visites d’instituts spécialisés en intelligence artificielle. Cette expérience vise à favoriser le partage de savoir-faire, l’établissement de réseaux de coopération et le renforcement des compétences pratiques des participants. Et s’inscrit parmi les projets phares de l’année des échanges humains et culturels, symbolisant un engagement concret de l’Empire du Milieu et de l’Afrique à bâtir un pont de dialogue, d’apprentissage mutuel et de développement commun dans le domaine technologique.

Le concours s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur, aux jeunes chercheurs, aux start-up innovantes et à tout jeune engagé dans des projets d’IA ou disposant d’un potentiel d’innovation. Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 29 mai 2026, tandis que l’évaluation des projets se déroulera du 30 mai au 12 juin prochain. La date des activités de visite et d’échange sera communiquée ultérieurement, promettant une immersion complète dans l’écosystème chinois de l’intelligence artificielle pour les talents africains retenus.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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