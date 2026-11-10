Diabète : soif intense, fatigue, les signes qui doivent alerter

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Près de 24,6 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans étaient atteints de diabète dans la Région africaine en 2024, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette maladie chronique, caractérisée par une élévation anormale du taux de sucre dans le sang, demeure pourtant longtemps silencieuse chez certaines personnes. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, placée sous le thème « Early Action on Diabetes », soit « Agir tôt contre le diabète », l’OMS appelle notamment à renforcer le dépistage et la sensibilisation.

L’OMS indique que certains signes doivent attirer l’attention, même lorsqu’ils semblent banals. C’est notamment le cas de la soif excessive, appelée polydipsie, souvent associée à des envies fréquentes d’uriner, ou polyurie. Lorsque le taux de glucose augmente anormalement dans le sang, l’organisme tente d’éliminer cet excès par les urines, ce qui favorise une perte importante de liquide et entraîne une sensation de soif persistante. Ainsi, une personne qui boit davantage que d’habitude et urine fréquemment, sans explication apparente, devrait envisager une consultation médicale et un dépistage.

Fatigue persistante et autres signes à surveiller

À ces manifestations peuvent s’ajouter une fatigue persistante, différente d’un simple manque de sommeil ou d’un épuisement passager. En effet, lorsque le glucose ne pénètre pas correctement dans les cellules, l’organisme dispose de moins d’énergie pour fonctionner normalement. De même, une perte de poids inexpliquée, une vision floue ou une augmentation inhabituelle de l’appétit peuvent constituer des signaux d’alerte. D’autres manifestations, telles que les infections cutanées ou urinaires récurrentes, une cicatrisation lente des plaies, ainsi que des fourmillements ou engourdissements des membres inférieurs, peuvent également être observées.

Dès lors, la présence persistante d’un ou plusieurs de ces symptômes doit conduire à consulter un professionnel de santé. Il ne s’agit pas de conclure systématiquement à un diabète, mais de vérifier l’état de santé à travers un examen médical et, si nécessaire, un contrôle de la glycémie. Surtout, attendre l’apparition de complications peut retarder la prise en charge. Le dépistage précoce reste donc un levier essentiel pour agir rapidement, instaurer un traitement adapté et réduire les conséquences de la maladie. Pris en charge à temps, le diabète peut être efficacement contrôlé.