Setrag : les partenaires sociaux clarifient la situation après la sortie de la Fetrag

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Quelques jours après la sortie de la Fédération des travailleurs du secteur ferroviaire (Fetrag) sur les réseaux sociaux, au sujet de difficultés sociales présumées au sein de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), les réactions ne se sont pas fait attendre. Plusieurs responsables de l’entreprise et leaders syndicaux ont tenu, le jeudi 5 novembre 2026, à réfuter ces accusations et à clarifier la situation.

La direction des ressources humaines assure entretenir des échanges réguliers avec les organisations syndicales. Selon Jean-Robert Avatoli, directeur des ressources humaines de la Setrag, des rencontres ont récemment eu lieu avec l’un des six syndicats présents dans l’entreprise. Ces discussions portaient notamment sur le climat social et les prochaines négociations. « De ces échanges, il n’est jamais ressorti un quelconque fait d’intimidation ou de manipulation de la part de la direction générale », a-t-il précisé.

Un dialogue social maintenu et des garanties sur la sécurité ferroviaire

Du côté des partenaires sociaux, le constat se veut également rassurant. Wilfried Ngocket, président du Syndicat national des travailleurs du Transgabonais (SNTT), estime que les relations avec la direction restent satisfaisantes. « Il y a le collège des délégués du personnel, les organisations syndicales, le comité de sécurité et de santé au travail ainsi que le CPCS. Toutes ces instances sont fonctionnelles au sein de l’entreprise », a-t-il affirmé.

La question de la sécurité ferroviaire a également été abordée, à la suite d’informations faisant état d’un potentiel déraillement. Sur ce point, Dieudonné Nanda, directeur régional d’Owendo, a apporté des précisions. Il explique que l’incident concernait le desserrage des sangles servant à maintenir un véhicule transporté par train. Le wagon concerné a alors été détaché à la gare d’Alembé afin de procéder à la rectification du chargement. « Le train a poursuivi sa route, il n’y a jamais eu de déraillement », a-t-il affirmé.

Au terme de ces échanges, la direction de la Setrag et les organisations syndicales affichent une volonté commune de préserver le dialogue social et de maintenir un climat de confiance au sein de l’entreprise. Une démarche qui devrait contribuer à défendre les intérêts des travailleurs, à protéger les usagers et à garantir la continuité du service ferroviaire.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire