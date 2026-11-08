Gabon : l’Université des Sciences de la Santé rebaptisée «Pierre André et Maryvonne Kombila Koumba» 

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L’Université des Sciences de la Santé (USS) portera désormais les noms de Pierre André et Maryvonne Kombila Koumba. La décision, annoncée le 5 novembre au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), intervient à l’occasion de l’hommage solennel rendu au professeur Pierre-André Kombila Koumba, nous apprend Gabonreview dans son article publié le 6 novembre 2026. Une reconnaissance nationale destinée à inscrire durablement dans la mémoire collective l’œuvre de ce pionnier de la cardiologie gabonaise et de son épouse, elle aussi professeure en médecine.

Présidée par Gervais Oniane, Haut-Représentant personnel du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la cérémonie a réuni plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, sanitaires et universitaires, ainsi que la famille et les proches du défunt. Premier cardiologue gabonais et premier professeur agrégé en cardiologie du CAMES au Gabon, Pierre-André Kombila Koumba a consacré une grande partie de sa carrière à la formation et au développement de la cardiologie nationale. Il est notamment à l’origine du premier service de cardiologie de l’ancien Hôpital général, aujourd’hui CHUL, et fut le fondateur ainsi que le premier président de la Société gabonaise de cardiologie (Sogacœur).

Un héritage scientifique désormais inscrit dans la mémoire universitaire

Au-delà du recueillement, l’hommage a permis de saluer un parcours marqué par la transmission du savoir et l’engagement au service de la médecine gabonaise. La ministre de la Santé, Elsa Joséphine Ayo-Bivigou, présidente de la Sogacœur, a souligné son exigence scientifique et sa contribution à l’édification de la cardiologie nationale. Son engagement public a également été rappelé, notamment son passage au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et son action en faveur de la formation et de l’insertion des jeunes. À titre posthume, il a par ailleurs été décoré de la Médaille de l’Ordre national du Mérite.

L’annonce faite au nom du chef de l’État constitue ainsi le point culminant de cette cérémonie. « Sur instruction du président Brice-Clotaire Oligui-Nguema, en mémoire de l’illustre disparu et de son épouse qui était, elle aussi, professeur en médecine, l’Université des Sciences de la Santé portera désormais le nom Pierre André et Maryvonne Kombila Koumba », a déclaré Gervais Oniane. À travers cette nouvelle dénomination, le Gabon entend faire de leur héritage un repère pour les générations futures, notamment dans la recherche, la prévention cardiovasculaire, la qualité des soins et la formation des professionnels de santé.