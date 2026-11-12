Gabon : Eramet précise son projet d’usine d’oxyde à plus de 23,6 milliards de FCFA

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Face à l’échéance de janvier 2029, date prévue pour l’interdiction des exportations de minerai brut, le Gabon accélère sa stratégie d’industrialisation minière. Dans ce contexte, le groupe français Eramet a dévoilé, lundi 9 novembre 2026, de nouveaux paramètres concernant son projet d’usine d’oxyde de manganèse (MnO). Si les ambitions se précisent sur le papier, la concrétisation de cet investissement reste soumise à d’importants arbitrages techniques et financiers.

Selon le communiqué publié par l’entreprise minière, la future installation nécessiterait une enveloppe de 40 millions de dollars, près de 23,61 milliards de FCFA, pour atteindre une capacité de production annuelle de 60 000 tonnes. À ce stade, des études d’ingénierie détaillées sont en cours afin de valider la faisabilité du site, aucune décision définitive d’investissement n’ayant encore été actée.

Cette initiative s’inscrit directement dans le sillage du protocole d’accord conclu en juillet 2026 entre l’État gabonais et le groupe français. Cette feuille de route globale porte sur l’évaluation de trois projets industriels majeurs, avec l’objectif ambitieux de transformer localement 700 000 tonnes de minerai par an à l’horizon fin 2031.

L’oxyde de manganèse, un segment stratégique

Contrairement aux alliages de manganèse, essentiellement absorbés par l’industrie sidérurgique pour la fabrication de l’acier, l’oxyde de manganèse répond à d’autres besoins industriels, notamment dans la métallurgie spécialisée et certaines filières liées aux batteries.

Pourtant, le Gabon n’est pas totalement novice sur ce créneau. Via la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale d’Eramet, le pays dispose déjà d’infrastructures opérationnelles au sein du Complexe métallurgique de Moanda. D’après le rapport annuel 2025 du groupe, ce site affiche une capacité théorique d’environ 46 000 tonnes d’oxyde par an, bien que sa production réelle se soit limitée à 9 000 tonnes l’an dernier. Eramet n’a toutefois pas encore indiqué comment la nouvelle unité s’articulera avec l’existant, ni si elle visera des débouchés commerciaux distincts.

Le défi d’un calendrier industriel serré

Au-delà des aspects techniques, la question du tempo demeure centrale. Outre cette usine d’oxyde, les discussions de juillet dernier incluaient également la modernisation du complexe de Moanda ainsi que l’édification d’une nouvelle usine d’alliages. Or, la mise en service de cette dernière n’est envisagée qu’à l’horizon 2031. Un décalage notable par rapport au calendrier réglementaire gabonais, qui prévoit de bannir les exportations de manganèse brut dès janvier 2029, laissant planer une incertitude sur la période de transition.