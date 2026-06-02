Coopération sino-gabonaise : Le défi de la diversification à l’heure du «Zéro tarif douanier»

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Depuis le 1er mai 2026, un vent nouveau souffle sur les relations commerciales entre Pékin et le continent noir. La Chine a officiellement mis en œuvre une politique de zéro tarif douanier visant l’ensemble des 53 pays africains ayant noué des liens diplomatiques avec elle. Présentée par les autorités chinoises comme une initiative historique, cette mesure positionne le géant asiatique comme la première puissance économique à accorder unilatéralement une telle franchise douanière à la quasi-totalité de l’Afrique.

Cette décision vient consolider des liens déjà colossaux : en 2024, les échanges bilatéraux sino-africains culminaient à 295,5 milliards de dollars. Pour le Gabon, cette annonce résonne avec une force particulière. Depuis plus d’une décennie, la Chine s’impose comme le partenaire incontournable de l’économie gabonaise, absorbant à elle seule 33 % des exportations du pays.

Les chiffres du quatrième trimestre 2025 confirment cette interdépendance. Les exportations gabonaises ont alors atteint 1 422,3 milliards de FCFA, largement portées par la vitalité du secteur minier. La production de manganèse, par exemple, a bondi de 10,8 % pour s’établir à 2,68 millions de tonnes. Ce minerai trouve son débouché naturel dans la puissante industrie sidérurgique chinoise, tout comme le pétrole brut et le bois scié, qui complètent l’essentiel des flux vers Pékin.

Le défi de la diversification pour le Gabon

Si l’opportunité est immense, elle met aussi en lumière un défi structurel pour Libreville : sortir de la dépendance aux matières premières brutes. Pour maximiser les bénéfices de cette exemption de taxes, le Gabon doit impérativement diversifier son offre.

L’enjeu des prochaines années réside dans la capacité du pays à positionner de nouveaux produits sur le marché chinois, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et du bois à forte valeur ajoutée.

Des ajustements techniques encore nécessaires

Sur le terrain, l’application de cette mesure de gratuité douanière demande encore un peu de patience. Pour que les exportateurs gabonais en profitent pleinement, des réglages administratifs restent à finaliser.

Selon les précisions de l’ambassadeur chinois Zhou Ping, des équipes techniques des deux nations sont actuellement à pied d’œuvre. Leurs discussions, menées en stricte conformité avec les règlements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), visent à définir les modalités pratiques qui permettront de fluidifier, très prochainement, ce nouveau corridor commercial.