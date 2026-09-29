Guinée-Bissau : l’ex-président Umaro Sissoco Embaló annonce son retour et sa candidature à la présidentielle

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Dix mois après avoir été évincé du pouvoir par un coup d’État, Umaro Sissoco Embaló s’apprête à faire son grand retour sur la scène politique bissau-guinéenne. Actuellement en exil au Maroc, l’ancien chef de l’État a révélé à l’Agence France presse (AFP) son intention de regagner le pays pour se porter candidat au scrutin présidentiel prévu le 6 décembre prochain.

Cette annonce marque un tournant majeur dans la transition menée par la junte militaire, au pouvoir depuis le 26 novembre dernier. Alors que des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux évoquent un retour dès le 4 octobre, l’intéressé n’a pas confirmé de date précise. De son côté, le président de la transition, le général Horta N’Tam, à qui la Charte de transition interdit de se présenter, s’est montré impassible, affirmant que tout citoyen « qui ne se reproche rien » est libre de rentrer au bercail.

L’ombre d’un putsch controversé et d’un nouveau régime

Le renversement de Umaro Sissoco Embaló était intervenu à la veille de la publication des résultats des élections présidentielle et législatives. À l’époque, les militaires avaient justifié leur coup de force par la neutralisation d’un plan de déstabilisation orchestré avec des barons de la drogue, même si de nombreux observateurs ont soupçonné l’ex-président d’avoir favorisé ce putsch pour interrompre un scrutin qui lui échappait.

Depuis, la junte a façonné le paysage institutionnel en faisant adopter par référendum, le 30 août dernier, une nouvelle Constitution instaurant un régime présidentiel fort. Un texte largement boycotté par l’opposition, notamment par le PAIGC, qui dénonce une dérive autoritaire.

Vers une sortie de crise sous haute tension

Sur le plan juridique, rien ne semble faire obstacle aux ambitions politiques de l’ancien président. Comme le souligne l’analyste politique Malam Cissé, M. Embaló n’a jamais renoncé formellement au pouvoir après son éviction. Toutefois, cette candidature intervient dans un pays historiquement miné par l’instabilité institutionnelle, émaillé de quatre coups d’État et de multiples tentatives depuis son indépendance. Rongée par la pauvreté, la Guinée-Bissau reste particulièrement vulnérable à l’influence des réseaux de narcotrafic transitant vers l’Europe.

Le rendez-vous électoral du 6 décembre s’annonce ainsi particulièrement décisif pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et le retour des civils aux commandes.