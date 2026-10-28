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Gabon : moins de 9 % des exportations destinées au continent africain en 2025

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 28 octobre 2026 à 9h49min
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Vue aérienne du Terminal OCT à Owendo © D.R.
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Malgré les grandes ambitions portées par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le commerce extérieur gabonais s’oriente toujours très majoritairement hors du continent. D’après les données rapportées par Sika Finance, qui s’appuie sur le rapport annuel 2025 d’Afreximbank, Libreville continue d’expédier l’essentiel de ses produits vers les marchés restants du monde, laissant les échanges avec ses voisins africains à une portion congrue.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, les exportations globales du Gabon se sont élevées à 11,26 milliards de dollars. Pourtant, sur cette somme colossale, seuls 990 millions de dollars ont pris la destination d’autres pays du continent, ce qui ne représente qu’une part minime de 8,8 %.

Ce déséquilibre s’est accentué ces derniers mois. Alors même que les ventes internationales totales du pays progressaient de 2,47 % en 2025, les expéditions vers les partenaires africains ont essuyé un repli de 4,25 %, passant sous la barre du milliard de dollars contre 1,03 milliard en 2024. Ce décalage illustre deux dynamiques opposées : une ouverture mondiale qui se renforce d’un côté, et des débouchés régionaux qui s’étiolent de l’autre.

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Deux années de baisse consécutive

Loin d’être un épiphénomène, ce tassement prolonge une détérioration engagée depuis 2023. Cette année-là, le montant des exportations gabonaises vers le reste de l’Afrique atteignait encore 1,25 milliard de dollars. En l’espace de deux ans, les expéditions continentales ont chuté d’environ 21 %, entraînant un manque à gagner de 260 millions de dollars.

Si l’on englobe les importations pour analyser la valeur globale des échanges (flux entrant et sortant), le constat demeure similaire : le volume financier transfrontalier africain du Gabon a reculé de 1,48 milliard de dollars en 2023 à 1,24 milliard en 2025. Ce recul continu met en lumière les difficultés structurelles à concrétiser l’intégration commerciale au niveau régional.

Un contraste frappant avec la dynamique africaine

La trajectoire gabonaise interpelle d’autant plus qu’elle s’inscrit à contre-courant des tendances observées sur l’ensemble du continent. Selon le rapport d’Afreximbank cité par Sika Finance, le commerce intra-africain a globalement fait preuve d’une vitalité remarquable, affichant une hausse de 10,94 % en 2025 pour atteindre 222,2 milliards de dollars.

En une seule année, le marché continental a ainsi généré près de 22 milliards de dollars de flux supplémentaires grâce au dynamisme de nombreuses économies régionales. Mais pendant que l’Afrique intensifie ses échanges internes, le Gabon voit la part de ses marchandises destinées à ses voisins s’amenuiser, soulignant l’urgence d’une réorientation stratégique pour tirer profit de la dynamique de la ZLECAf.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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