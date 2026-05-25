A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon : BW Energy entend investir 180 milliards de FCFA pour booster sa production 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 7h42min
1 529 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

La compagnie pétrolière norvégienne BW Energy vient d’officialiser sa décision finale d’investissement pour le développement du projet offshore Bourdon. Niché au cœur du permis de Dussafu, au large des côtes gabonaises, ce chantier d’envergure s’annonce comme un levier stratégique pour l’économie nationale. Selon des informations rapportées par le média Direct Infos Gabon, l’opérateur prévoit d’injecter 300 millions de dollars soit près de 180 milliards de FCFA pour concrétiser cette ambition.

L’enjeu financier est à la hauteur des richesses enfouies dans les profondeurs marines. Les études techniques estiment en effet les réserves récupérables du gisement Bourdon à environ 25 millions de barils. Pour extraire cette ressource, BW Energy a déjà planifié un calendrier précis : le démarrage de la production est programmé pour le premier trimestre 2028.

Sur le plan technique, l’exploitation s’appuiera dans un premier temps sur le forage de trois puits de production. Ces derniers seront directement raccordés à l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) BW Adolo, déjà active sur la zone, permettant ainsi d’optimiser les infrastructures existantes.

Une alliance stratégique pour inverser la tendance

Pour mener à bien ce projet, le pétrolier norvégien pilote un consortium solide. BW Energy conserve la part du lion avec 73,5 % des parts du projet, tandis que ses partenaires Panoro Energy et la Gabon Oil Company (GOC) détiennent respectivement 17,5 % et 9 % des intérêts.

Cet effort financier massif intervient à un moment crucial pour Libreville, qui déploie d’intenses efforts pour enrayer le déclin structurel de sa production nationale d’or noir.

Libreville sécurise l’avenir jusqu’en 2048

Conscientes de l’importance de stabiliser l’environnement juridique pour attirer les capitaux étrangers, les autorités gabonaises n’ont pas hésité à envoyer un signal fort aux marchés. Le gouvernement a ainsi validé la prolongation de la licence d’exploitation du permis Dussafu jusqu’en 2048.

Cette extension de vingt ans offre une visibilité maximale aux investisseurs. Elle garantit non seulement la rentabilité des capitaux engagés pour le projet Bourdon, mais ouvre également la voie à de futures campagnes d’exploration offshore à long terme, indispensables pour pérenniser le rang du Gabon parmi les producteurs majeurs d’Afrique centrale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 7h42min
1 529 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Pollution sonore : jusqu’à 85 décibels autorisés en milieu professionnel

25 mai 2026 à 9h29min

Gabon : le gouvernement adopte un cadre légal pour les startups et la transformation digitale

25 mai 2026 à 9h08min

Gabon : Édith Laure Mbiguidi, la technicienne du fisc appelée à piloter la mobilisation des recettes de l’État

24 mai 2026 à 21h00min

France : le Code noir abolit par les députés 178 ans après la fin de l’esclavage !

24 mai 2026 à 15h47min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC
🔴 [FlashInfos] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] Gabon : la crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ?
🔴 [FlashInfos] Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault
S'abonner
Bouton retour en haut de la page