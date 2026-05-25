Gabon : BW Energy entend investir 180 milliards de FCFA pour booster sa production 

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La compagnie pétrolière norvégienne BW Energy vient d’officialiser sa décision finale d’investissement pour le développement du projet offshore Bourdon. Niché au cœur du permis de Dussafu, au large des côtes gabonaises, ce chantier d’envergure s’annonce comme un levier stratégique pour l’économie nationale. Selon des informations rapportées par le média Direct Infos Gabon, l’opérateur prévoit d’injecter 300 millions de dollars soit près de 180 milliards de FCFA pour concrétiser cette ambition.

L’enjeu financier est à la hauteur des richesses enfouies dans les profondeurs marines. Les études techniques estiment en effet les réserves récupérables du gisement Bourdon à environ 25 millions de barils. Pour extraire cette ressource, BW Energy a déjà planifié un calendrier précis : le démarrage de la production est programmé pour le premier trimestre 2028.

Sur le plan technique, l’exploitation s’appuiera dans un premier temps sur le forage de trois puits de production. Ces derniers seront directement raccordés à l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) BW Adolo, déjà active sur la zone, permettant ainsi d’optimiser les infrastructures existantes.

Une alliance stratégique pour inverser la tendance

Pour mener à bien ce projet, le pétrolier norvégien pilote un consortium solide. BW Energy conserve la part du lion avec 73,5 % des parts du projet, tandis que ses partenaires Panoro Energy et la Gabon Oil Company (GOC) détiennent respectivement 17,5 % et 9 % des intérêts.

Cet effort financier massif intervient à un moment crucial pour Libreville, qui déploie d’intenses efforts pour enrayer le déclin structurel de sa production nationale d’or noir.

Libreville sécurise l’avenir jusqu’en 2048

Conscientes de l’importance de stabiliser l’environnement juridique pour attirer les capitaux étrangers, les autorités gabonaises n’ont pas hésité à envoyer un signal fort aux marchés. Le gouvernement a ainsi validé la prolongation de la licence d’exploitation du permis Dussafu jusqu’en 2048.

Cette extension de vingt ans offre une visibilité maximale aux investisseurs. Elle garantit non seulement la rentabilité des capitaux engagés pour le projet Bourdon, mais ouvre également la voie à de futures campagnes d’exploration offshore à long terme, indispensables pour pérenniser le rang du Gabon parmi les producteurs majeurs d’Afrique centrale.