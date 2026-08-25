OpenAI : ChatGPT for teens une version pour enfants 

Ecouter l'article

OpenAI a annoncé via son site web, le 18 août 2026. le déploiement mondial de la nouvelle version de sa plateforme de recherche et développement en intelligence artificielle ChatGPT. En effet, l’entreprise Américaine axée sur la technologie innovante a donné un délai de 2 semaines aux utilisateurs âgés de moins de 18 ans avant de basculer sur chatGPT for teens, une plateforme construite spécialement pour eux.

Après une vague de plaintes des parents sur les dérives constatées sur l’utilisation de son application d’intelligence artificielle, l’entreprise OpenAI a décidé de prendre le taureau par les cornes. A cet effet, l’entreprise Américaine a lancé une nouvelle version de chatGPT qui vient proposer une interface plus sécurisée aux mineurs . Cette dernière offre « une expérience conçue pour aider les adolescents à apprendre, à penser de manière critique, à approfondir la compréhension et à utiliser l’IA en toute confiance».

ChatGPT for teens, une solution adaptée aux besoins sociaux

OpenAI offre des protections de sécurité intégrées plus solides pour les adolescents. A cela s’ajoutent des fonctionnalités pour promouvoir une utilisation saine et des contrôles supplémentaires pour les parents. « Si notre système estime que quelqu’un a moins de 18 ans ou qu’il déclare que son âge se situe entre 13 et 17 ans,⁠ il est automatiquement placé dans ChatGPT pour les adolescents » a indiqué l’entreprise via son site web.

Par ailleurs, il est à noter que ce mode pourra aussi être activé par les parents depuis leurs control parental.Ces derniers pourront également relier leurs comptes à ceux de leurs enfants, définir les heures pendant lesquelles l’application ne pourrait être utilisée et recevoir des alertes dans certaines situations présentant un risque.

L’arrivée de cette nouvelle plateforme vient à point nommé après le drame survenu en Californie au Etats-Unis le 11 Avril 2025. Un adolescent du nom d’ Adam Raine, 16 ans, s’est donné la mort après avoir échangé avec chatGPT à son domicile. La famille aurait reproché à l’application d’avoir fourni des informations suicidaires à leur enfant. Soulevant ainsi la question de la protection des jeunes concernant les réseaux sociaux. L’entreprise cherche donc à éviter la récidive en mettant des pare-feux pour les utilisateurs mineurs.

Chansia Mavioga, Journaliste stagiaire