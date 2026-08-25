Nigeria : une centenaire de 101 ans interpellée pour trafic de cannabis 

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C’est une arrestation pour le moins inhabituelle que viennent d’effectuer les autorités nigérianes. Selon les informations rapportées par le média Brut, les agents de la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), l’agence nationale de lutte contre la drogue, ont arrêté Esther Ogunmabo le 15 août dernier à Ilishan, dans l’État d’Ogun. La suspecte, âgée de 101 ans, détenait lors de son interpellation 90 grammes de skunk, une variété hybride de cannabis particulièrement puissante et addictive.

Lors de son audition par les enquêteurs, la centenaire a expliqué s’être lancée dans la revente de stupéfiants après l’incendie tragique de son magasin de provisions. Pour subvenir à ses besoins, elle s’était approvisionnée auprès de l’une de ses filles installée à Lagos. Tous les quatre jours, cette dernière lui livrait de la marchandise qu’Esther conditionnait puis revendait en petites quantités aux habitants de sa localité.

L’utilisation récurrente d’aînés par les réseaux

Cette arrestation met en lumière une tendance préoccupante au Nigeria. Comme le souligne Brut, le marché local de la drogue s’appuie sur des filières locales et internationales, venues notamment de Thaïlande ou du Canada, mais exploite également des circuits familiaux. Les réseaux de narcotrafiquants n’hésitent plus à placer des personnes très âgées au bout de la chaîne de distribution.

Ces derniers mois, plusieurs octogénaires comme Chika Ugwoji (80 ans), Uluoma Uchechi (82 ans) ou Jeremiah Nkanta (80 ans) ont ainsi été appréhendés par la NDLEA.

Clémence médicale pour la centenaire, la fille sous les verrous

Face à l’âge exceptionnel de la mise en cause, la justice a fait preuve d’aménagement. Le directeur de la NDLEA a ordonné la libération sous caution d’Esther Ogunmabo, assortie d’un accompagnement psychologique adapté. Sa fille, considérée comme la fournisseuse principale de ce réseau familial, a quant à elle été placée sous les verrous.