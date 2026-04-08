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Gabon : lancement de la 2ème édition du Salon du Livre Jeunesse

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 18h39min
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Un stand lors du Salon du Livre Jeunesse © D.R.
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La deuxième édition du Salon du Livre Jeunesse a ouvert ses portes le mardi 07 avril 2026 à Libreville. Placé sous le thème «Lire le monde de demain», ce lancement a été initié par l’Association pour la promotion du Livre et des arts (APLA). Il marque ainsi l’ouverture d’une semaine entièrement consacrée à la promotion du livre, de la lecture et de la transmission du savoir auprès des jeunes générations. 

C’est en présence du ministre de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, Camelia Ntoutoume Leclercq, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Charles Edgar Mombo, ainsi que le maire de Libreville, Pierre Matthieu Obame Etoughe que s’est ouverte cette deuxième édition. À leurs côtés, des figures du monde littéraire ont aussi rehaussé cet événement et rappelé l’importance de Livre dans le parcours éducatif gabonais , de la plus petite à la plus grande classe. 

Cinq jours réconcilier la jeunesse avec le livre

Dans son propos circonstanciel, Sylvie Ntsame, présidente de l’association pour la promotion du livre et des arts (APLA), a insisté sur la nécessité de redonner au livre une place centrale dans la vie des jeunes. Une action essentielle à une heure où les outils numériques dominent de plus en plus les habitudes de consommation culturelle. Ce lancement a donc été rythmé par des conférences, tables rondes, séances de dédiées, et des ateliers d’écritures animés par les Editions Dodo Vole.

En outre, l’invitée d’honneur, Edith Félicie Noëlle Ntgoeto Zam, épouse Ondoua, Haut Commissaire et représentante du ministre de la Culture du Cameroun, a pris part à cette célébration, apportant une dimension régionale à l’événement. Une table ronde consacrée à la littérature de jeunesse camerounaise a d’ailleurs permis de mettre en avant la richesse des échanges culturels entre les deux pays.Le Salon du Livre Jeunesse se poursuivra jusqu’au 11 avril, avec l’ambition de faire germer, dans les esprits, les pages du monde de demain. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 18h39min
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