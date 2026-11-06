Léconi : déguisé en «revenant» pour voler des jeux vidéo, il finit à la prison de Franceville

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Une tentative de cambriolage au scénario pour le moins singulier a récemment secoué la quiétude de la province du Haut-Ogooué. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Union, le jeune Hencheese A.K., âgé de 25 ans, s’est retrouvé au cœur d’un fait divers insolite qui a conduit à son incarcération immédiate à la prison centrale de Franceville.

Les événements se sont déroulés aux alentours de 5 heures 30 du matin dans le quartier chic de Léconi, chef-lieu du département des Plateaux. Cherchant sans doute à semer l’effroi pour dissuader quiconque de s’approcher de lui durant son méfait, le suspect, un jeune homme célibataire, sans enfant et sans emploi, avait imaginé un déguisement peu ordinaire. Enveloppé dans un pagne multicolore pour se donner l’apparence d’un revenant ou d’une apparition spectrale, il s’était introduit à proximité d’une habitation abritant du matériel et des appareils de jeux vidéo.

Cependant, sa stratégie de la peur n’a pas produit l’effet escompté. La discrétion de l’opération a bien vite été compromise par le bruit répété de coups de marteau résonnant au petit matin. Intrigués et alertés par ces nuisances anormales, plusieurs habitants du voisinage se sont immédiatement mobilisés pour vérifier l’origine du raffût.

Du leurre à l’interpellation par les forces de l’ordre

En s’approchant de la scène, les riverains ont découvert l’individu ainsi accoutré et ont rapidement déjoué son subterfuge. Loin d’être effrayés par cette prétendue ombre venue d’ailleurs, les voisins ont aussitôt prévenu les éléments de la brigade de gendarmerie de Léconi.

Pris en flagrant délit présumé, le trentenaire n’a pas eu le temps de s’évanouir dans la nature. Lors de son arrestation, les militaires ont découvert le suspect en possession d’une machine de jeux vidéo dont la provenance était directement liée au cambriolage en cours.

Mandat de dépôt et détention à Franceville

Une fois démasqué, l’homme a été conduit dans les locaux de la gendarmerie pour être placé en garde à vue. Au terme de cette mesure de rétention légale, Hencheese A.K. a été transféré au tribunal de première instance de Franceville pour y être présenté devant un magistrat instructeur. Au regard des éléments accumulés et de la gravité des actes commis, le juge d’instruction a signé son mandat de dépôt. Le faux fantôme a ainsi été placé en détention préventive pour des faits présumés de vol aggravé, dans l’attente de son jugement.