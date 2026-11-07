Gabon–Pays-Bas : Libreville mise sur la diplomatie économique pour attirer les investisseurs néerlandais

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L’ambassadeur du Gabon à Bruxelles, Eudes Régis Immongault Tatangani, a pris part, le 6 novembre 2026 à Wassenaar, aux Pays-Bas, à la 15ᵉ édition de l’Ambassadors’ Dinner, organisée par le Netherlands-African Business Council (NABC). Cette rencontre, qui a réuni 29 représentations diplomatiques africaines et près d’une centaine de représentants institutionnels et d’entreprises, a permis d’examiner les perspectives de coopération économique entre l’Afrique et les Pays-Bas. Pour le Gabon, cette participation s’inscrit dans une stratégie de diversification des partenariats commerciaux, d’attraction des investissements et de promotion de la transformation locale des ressources.

Dans un contexte où le Gabon cherche à diversifier son économie et à mobiliser davantage d’investissements étrangers, la diplomatie économique apparaît comme un levier de rapprochement avec les partenaires internationaux. C’est dans cette perspective que l’ambassadeur Eudes Régis Immongault Tatangani a participé, pour la deuxième fois, à cette rencontre annuelle du NABC. Organisée autour du thème « Making Business Personal », cette édition a privilégié les relations directes entre diplomates, responsables institutionnels et opérateurs privés, dans l’objectif de faciliter l’émergence de collaborations économiques durables.

Le Gabon renforce ses contacts avec les milieux d’affaires néerlandais

L’Ambassadors’ Dinner constitue une plateforme de dialogue entre les représentations diplomatiques africaines et les entreprises néerlandaises intéressées par les marchés du continent. La présence de 29 représentations diplomatiques témoigne de l’intérêt porté à ce cadre d’échanges, qui vise à rapprocher les acteurs économiques et à faciliter l’identification d’opportunités d’investissement.

Pour l’ambassade du Gabon à Bruxelles, cette participation doit permettre de consolider les relations engagées avec le Netherlands-African Business Council. L’objectif est notamment de favoriser les contacts entre entreprises gabonaises et néerlandaises, tout en faisant connaître les possibilités d’investissement offertes par l’économie nationale. À ce stade, aucune convention commerciale ni aucun investissement spécifiquement destiné au Gabon n’a toutefois été annoncé à l’issue de cette rencontre.

ZLECAf et Global Gateway au cœur des échanges

Les discussions ont notamment porté sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le programme européen Global Gateway et les perspectives de coopération entre les secteurs privés africain et néerlandais. Ces deux cadres présentent des enjeux différents mais complémentaires : la ZLECAf vise à favoriser l’intégration des marchés africains, tandis que Global Gateway constitue un instrument européen destiné à soutenir notamment les investissements dans les infrastructures et les connexions économiques.

Pour le Gabon, ces initiatives pourraient offrir des perspectives dans les domaines de la logistique, de l’agro-industrie, des infrastructures et de la transformation locale des ressources. La mobilisation de partenaires néerlandais pourrait également contribuer au transfert de compétences et au développement de nouvelles activités productives. Ces possibilités demeurent néanmoins conditionnées à l’identification de projets précis, à leur viabilité économique et à l’engagement effectif des investisseurs.

La transformation locale comme argument économique

La démarche de la représentation diplomatique gabonaise s’inscrit dans les orientations économiques défendues par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui entend renforcer la diversification de l’économie nationale et développer la transformation des matières premières sur le territoire gabonais. Dans cette perspective, les partenariats recherchés ne devraient pas se limiter aux échanges commerciaux, mais également favoriser la création de valeur ajoutée et d’emplois.

Les Pays-Bas disposent d’un tissu d’entreprises intervenant notamment dans les secteurs du transport, de la logistique, de l’agriculture et des technologies industrielles. Pour le Gabon, l’enjeu consiste à identifier les complémentarités susceptibles de déboucher sur des investissements productifs, des partenariats techniques et une meilleure insertion des entreprises nationales dans les chaînes de valeur internationales.

Des relations diplomatiques à convertir en projets concrets

Cette 15ᵉ édition, qui mettait le Royaume du Maroc à l’honneur, a également souligné l’importance des relations humaines dans la construction des partenariats économiques. Pour l’ambassade gabonaise, le renforcement de la confiance et des échanges réguliers avec les milieux d’affaires néerlandais constitue une étape préalable à l’établissement de collaborations durables.

Toutefois, l’efficacité de cette diplomatie économique devra se mesurer à ses résultats. L’organisation de rencontres d’affaires ciblées, l’accompagnement des investisseurs, la présentation de projets bancables et le suivi des contacts établis seront déterminants pour transformer les échanges institutionnels en engagements commerciaux. Pour Libreville, le défi sera désormais de faire de cette présence dans les réseaux économiques européens un instrument concret d’attraction des capitaux, de transfert de technologies et de développement industriel.