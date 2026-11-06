Approvisionnement en carburant : le gouvernement gabonais trace la voie vers une solution durable

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Face aux perturbations récurrentes qui secouent le marché des produits pétroliers, le gouvernement refuse le statu quo. Ce jeudi 05 novembre 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a pris les commandes d’une réunion décisive du Comité Interministériel Sectoriel. Autour de la table, une armada de décideurs, notamment les ministres du Pétrole, de l’Économie, de la Communication et de l’Agriculture, épaulés par les directeurs des administrations techniques. Objectif : disséquer les faiblesses du réseau national et bâtir un modèle résilient pour l’avenir.

Loin d’éluder les difficultés actuelles, les travaux ont permis d’isoler clairement les facteurs de tension. Si le poids de la dette adossée au mécanisme de soutien aux prix pèse lourdement sur les finances, c’est avant tout l’obsolescence de l’appareil de production qui étrangle le pays.

Symbole de cet essoufflement, la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA), sortie de terre en 1967, ne parvient plus à suivre la cadence. Ses installations dépassées ne satisfont désormais que 30 % de la demande nationale. Plus problématique encore : l’outil industriel actuel s’avère techniquement incapable de traiter les spécificités du brut local. Ainsi, près de 70 % de la production ressort sous forme de résidu atmosphérique (RAT), du pétrole non raffinable sur place qui doit être exporté faute de technologies adaptées.

Virage industriel et mesures d’urgence

Face à ce goulot d’étranglement, le diagnostic du Comité ne laisse aucun doute : l’édification d’une nouvelle raffinerie moderne et taillée pour le brut gabonais constitue la seule véritable issue structurelle. Le chantier, amorcé dès 2024, demeure au cœur des priorités gouvernementales, qui intensifient leurs démarches pour sceller des partenariats financiers stratégiques.

Cependant, la souveraineté énergétique s’inscrivant dans le temps long, des décisions d’application immédiate s’imposaient pour pare-feu à la crise. Pour éviter toute rupture de stock dans les stations-services, le comité interministériel a arrêté un plan de riposte d’urgence articulé autour de trois priorités :

L’extension des capacités de stockage de la Société Gabonaise de Produits Pétroliers (SGPP), dont l’autonomie actuelle plafonne à une marge critique de 15 jours.

de la Société Gabonaise de Produits Pétroliers (SGPP), dont l’autonomie actuelle plafonne à une marge critique de 15 jours. La réhabilitation globale du dépôt d’Owendo , véritable cœur palpitant de la chaîne logistique et de la distribution sur l’ensemble du territoire national.

, véritable cœur palpitant de la chaîne logistique et de la distribution sur l’ensemble du territoire national. Le soutien financier direct à la SOGARA, via la préservation d’une ligne de crédit dédiée pour sécuriser ses opérations au quotidien.

L’exigence du pragmatisme

Par cette mobilisation au plus haut sommet de l’État, les autorités entendent rassurer les usagers tout en préparant le Gabon de demain. En conjuguant des arbitrages budgétaires immédiats et des investissements industriels majeurs, l’Exécutif réaffirme son engagement à stabiliser le pouvoir d’achat tout en posant les bases d’une indépendance énergétique pérenne.