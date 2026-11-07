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Gabon : une croissance économique attendue à 3,3 % en 2026 selon Afreximbank 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 novembre 2026 à 9h19min
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Selon le Country Brief publié le 30 octobre 2026 par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), le Produit intérieur brut (PIB) du pays devrait progresser de 3,3 % en 2026. Cette prévision marque un rebond notable par rapport aux 2,3 % enregistrés en 2025, témoignant d’une dynamique conjoncturelle plus favorable.

BGFIBank

Cette accélération d’un point de croissance repose avant tout sur la hausse attendue des recettes issues des hydrocarbures. Si ce rebond confirme la vitalité du secteur pétrolier, il met également en lumière la dépendance tenace de l’économie nationale vis-à-vis des ressources extractives. La trajectoire économique du Gabon reste en effet fortement exposée aux fluctuations des cours mondiaux du brut.

UCET

Parallèlement à cette dynamique, l’institution financière anticipe une maîtrise relative des prix, fixant l’inflation à 2,3 % pour l’année 2026. Malgré ces indicateurs au vert, Afreximbank insiste sur l’urgence d’élargir les bases de la création de richesse pour immuniser le pays contre la volatilité des marchés internationaux.

Cap sur la diversification et la transformation locale

Pour sortir du modèle rentier, le Gabon dispose d’atouts majeurs dans des domaines hors pétrole. L’agriculture, la filière bois, l’industrie et la transformation du manganèse constituent les véritables relais de la croissance future. L’interdiction d’exporter le manganèse brut, programmée pour janvier 2029, illustre cette volonté stratégique de capter la valeur ajoutée sur le territoire national.

Cette industrialisation progressive vise à structurer des chaînes de valeur locales solides, capables de générer des revenus pérennes indépendamment des cours pétroliers.

L’impératif d’une croissance inclusive et créatrice d’emplois

Toutefois, un taux de 3,3 % ne saurait constituer une fin en soi s’il ne se traduit pas par une amélioration tangible du niveau de vie des populations. Le défi majeur du gouvernement réside dans la conversion de ces manne budgétaires en investissements structurants, en infrastructures de base et en emplois durables pour la jeunesse.

Au-delà des chiffres globaux, la réussite du modèle économique gabonais se mesurera à sa capacité réelle à diversifier ses ressources et à répartir plus équitablement les fruits de l’expansion nationale.

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