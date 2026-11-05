Rougier : la perte semestrielle se creuse à 1,31 milliard FCFA sur fond de difficultés au Gabon 

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Le groupe forestier français Rougier subit de plein fouet une conjoncture africaine contrastée. Selon les résultats financiers arrêtés au 30 juin et rendus publics le 30 octobre 2026, l’entreprise essuie une perte nette consolidée de 2 millions d’euros soit environ 1,31 milliard FCFA au terme du premier semestre. Ce déficit s’aggrave par rapport aux 800 000 euros de pertes constatés à la même période en 2025. Pour les actionnaires, la perte part du groupe s’élève à 1,2 million d’euros, traduisant le poids des difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain.

Au cœur de cette détérioration figure une contraction du chiffre d’affaires global de 9,6 %, retombé à 35 millions d’euros. C’est au Gabon que le recul se révèle le plus marqué : les ventes y ont dévissé de 20,3 %, pénalisées par des suspensions administratives ainsi que par l’arrêt temporaire d’un chantier forestier stratégique.

Cette situation gabonaise critique neutralise la dynamique positive observée au Congo voisin, où l’activité du groupe a pourtant bondi de 21,2 % sur les six premiers mois de l’année. Bien que Rougier ne détaille pas le résultat net propre à sa filiale locale, le poids des opérations gabonaises continue de brider la rentabilité globale.

Des efforts de rigueur salués mais une dette lourde

Tout n’est pas sombre dans ce bilan semestriel. Les mesures d’économie et le redimensionnement des structures ont porté leurs premiers fruits : l’excédent brut d’exploitation (EBE) repasse au vert pour s’établir à 3,6 millions d’euros, soit 10,2 % du chiffre d’affaires. L’entreprise redresse la barre après avoir essuyé une perte opérationnelle avant amortissements au second semestre 2025, même si ce niveau de marge reste en deçà des 6,6 millions d’euros enregistrés au premier semestre de l’exercice précédent.

La prise en compte des amortissements et des provisions ramène toutefois le résultat opérationnel dans le rouge, affichant une perte de 1,4 million d’euros (contre 200 000 euros un an plus tôt). À cela s’ajoute une structure financière tendue. L’endettement net atteint 15,5 millions d’euros (environ 10,2 milliards FCFA), face à des capitaux propres s’élevant à 9,8 millions d’euros. Le passif financier représente ainsi près de 1,6 fois les fonds propres du groupe.

Cap sur le second semestre

Pour redresser la barre d’ici la fin de l’exercice, la direction entend axer sa stratégie sur une maîtrise stricte des coûts. La priorité absolue reste la normalisation des opérations sur le sol gabonais et la consolidation des performances congolaises. L’équation demeure néanmoins serrée : malgré un EBE redevenu positif, la société doit impérativement enrayer la dégradation de ses capitaux propres et alléger son niveau d’endettement.