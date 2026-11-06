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Gabon-Chine : Oligui Nguema passe à l’étape politique et stratégique à Pékin

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 6 novembre 2026 à 8h48min
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Le président Brice Oligui Nguema et le Premier ministre chinois, Li Qiang © D.R.
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Après une immersion de trois jours au cœur de l’effervescence économique de Shanghai, le Président de la République a entamé une nouvelle étape importante de sa visite d’État. Arrivé dans la capitale chinoise ce vendredi 6 novembre 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema oriente désormais son agenda vers des discussions politiques et stratégiques de haut niveau, visant à concrétiser les ambitions de développement du Gabon.

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C’est dans le cadre solennel du Grand Palais du Peuple que le Chef de l’État s’est entretenu avec le Premier ministre chinois, Li Qiang. Cette rencontre au sommet a permis aux deux dirigeants de saluer la pérennité et la solidité des relations diplomatiques entre Libreville et Pékin, initiées dès 1974. Au-delà des usages protocolaires, les échanges ont rapidement porté sur des dossiers économiques prioritaires pour le Gabon.

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L’objectif affiché par le Président de la République est de capter l’expertise et les capacités industrielles de l’empire du Milieu pour dynamiser la modernisation nationale. Les discussions ont ainsi balayé les thématiques de l’habitat, des infrastructures et des investissements structurants, avec un accent particulier mis sur la construction de logements sociaux, le développement de la cimenterie, la transformation locale du manganèse et le déploiement du projet intégré de Belinga. À travers ces axes majeurs, les autorités gabonaises entendent stimuler la création d’emplois durables pour la jeunesse du pays.

Hommage solennel sur la place Tiananmen

En amont de ces séquences de travail intensives, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu sur la place Tiananmen pour déposer une gerbe de fleurs au pied du Monument aux Héros du Peuple. Respectant scrupuleusement le protocole réservé aux hôtes de marque, le Chef de l’État a ainsi rendu un hommage solennel à l’histoire et aux sacrifices de la nation chinoise, scellant un peu plus les liens de respect mutuel entre les deux peuples.

Cap sur les projets concrets et les financements

Cette séquence pékinoise s’annonce dense pour la délégation gabonaise. Le programme des heures à venir prévoit des entretiens bilatéraux de première importance avec le Président Xi Jinping, ainsi qu’avec Zhao Leji, Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.

Toute l’ambition de cette étape réside dans la matérialisation du partenariat stratégique de coopération globale, formalisé en avril 2023. Pour les autorités gabonaises, l’enjeu ne se limite plus aux déclarations d’intention : il s’agit désormais de traduire ces accords en projets concrets, adossés à des partenaires identifiés, des calendriers d’exécution précis et des mécanismes de financement fiables.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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